加密通貨法案通過 烏克蘭承認比特幣合法

烏克蘭國會8日通過加密通貨合法化法案，成為短短數周內第五個承認比特幣等加密通貨合法地位的國家。外界認為這有助加密通貨逐步走向全球合法化。

國會以276票贊成和6票反對的壓倒性票數通過新法。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）簽署成為法律後，虛擬資產、數位錢包和區塊鏈中的私鑰（private key）都將受法律保護。

但新法只允許民眾合法持有並交易比特幣等加密通貨，跟烏國法定貨幣「赫夫納」（hryvnia）地位不同，境內不能以加密通貨支付帳款。這跟薩爾瓦多7日正式接納比特幣為法定貨幣完全不同。

目前加密通貨在烏國處於法律灰色地帶。雖然民眾能買賣加密通貨，但企業和交易所進行的買賣卻被執法部門嚴密監控，一旦充當虛擬現金使用即被視為詐騙，會搜索相關企業並充公昂貴設備。

烏克蘭安全局（SSU）8月在首都基輔，指控多個秘密虛擬通貨交易所協助洗錢和提供匿名交易而封鎖其網路。

《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，烏國計劃明年底前開放加密通貨市場，讓企業和投資人買賣，吸引包括矽谷的創投基金等前來投資。

澤倫斯基8月訪美提出，為虛擬資產提供合法創新的市場來吸引投資。烏國數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）強調國家正把支付帳款方式現代化，讓央行能發行數位貨幣。

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