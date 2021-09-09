看好經濟復甦 歐洲央行縮減購債

儘管全球因Delta變種病毒肆虐疫情復燃，歐洲央行(ECB)周四開會後決議基準利率維持不變，疫情緊急購債計畫(PEPP)至少實施到2022年3月，惟考量經濟成長與通膨率雙升，購債手筆將「小幅縮減」，市場預估每月買債規模將從800億歐元減至600到700億歐元。

ECB最新決策雖不是量化寬鬆(QE)退場，但足以代表ECB對歐元區經濟度過疫情復燃危機的信心，尤其是企業與消費者信心雙雙維持強勁。

ECB最新決策刺激歐股止跌反彈，德國與法國大盤雙雙由黑翻紅，英國股市跌勢較重達1.1％，Stoxx 600泛歐股市指數跌幅縮小至0.1％。歐元則應聲走強，對美元一度漲至1.1840美元，上漲近0.3％。

ECB會後發布聲明指出，總規模1.85兆歐元的PEPP計畫至少將實施到2022年3月底，「但接下來購債手筆將比過去6個月縮小一些些。」今年3月時鑒於金融情勢惡化，ECB決議加碼每月購債規模。

ECB總裁拉加德於會後記者上表示，「歐元區經濟復甦有走強之勢，通膨飆升應屬暫時的現象，縮小PEPP購債手筆是經過決策委員全數投票支持，此為購債手筆的校正，並非縮減QE，12月例會時才會討論PEPP的去向，且離升息還有很長一段距離。」

ECB同時宣布調高今年的經濟與通膨率預測，歐元區今年經濟成長率由4.6％調升至5.0％，通膨率由1.9％調高至2.2％。

市場分析師認為，今年底前ECB每月購債規模約落在600到700億歐元，低於目前的約800億歐元，金額雖縮小，但足以吸納歐元區政府的發債量。

義大利財政部前經濟學家柯多諾(Lorenzo Codogno)表示，每月購債手筆縮水「事實上就等同啟動縮減購債，只不過這並非ECB的本意，ECB也不會承認。」

由於經濟復甦，通膨飆升，近期包括聯準會(Fed)在內等多個主要國家央行都已朝向讓QE逐步退場的方向邁進，原本市場預期Fed將於9月會期宣布啟動QE退場，不過在美國8月就業報告顯示就業成長力道急凍後，QE退場時程可能延後。