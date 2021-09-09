北京當局拉攏華爾街 避免陸美經濟脫鉤

北京當局近來加緊監管行動，一路從補教業、遊戲業、房市等活動緊縮，導致中概股暴殺，雖然近期股價回升，已經有不少過去看好大陸資本市場的投資大佬重新審視，但包括全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)、全球最大資產管理公司之一的貝萊德，仍投入大量資金進入大陸市場。專家認為，大陸經濟大到難以忽視，北京當局熱烈歡迎華爾街，確保陸美經濟不會脫鉤。

達里歐近期發表言論，認為北京當局對大陸科技公司進行監管非常合理，東西方的政府運作模式本來就不同，不能相提並論。達理歐表示，儘管過去 40 年來，大陸經濟趨勢如此強烈的朝著資本主義市場前進，這讓該市場經濟蓬勃發展，企業家與資本家獲得龐大財富，許多海外資金對大陸市場抱持疑問而遠離，應該了解地緣政治所造成的政策轉變，北京當局為了快速變化的資本市場政在擬定適合的法規，確定這些企業在正常的發展道路上。

面對共同富裕問題，達理歐重申他對資本主義的改革，他37年前第一次進入大陸之際還沒有任何慈善事業，現在是財富共享以及重新分配的時刻，這樣的事情正在發生。

此外，貝萊德近期推出首檔產品「貝萊德中國新視野混合型證券投資基金」，獲得大陸證監會批准，只花5天就募集10億美元、超過11.1萬名投資人申購，遭到金融巨鱷索羅斯 (George Soros)痛批為害美國利益，因為北京當局只會把所有國營、民營企業當成執行政治政策的工具，這對於海外投資人來說是一大傷害，尤其以貝萊德這類退休基金為主的資產管理公司。貝萊德發言人則是回應，陸美經濟龐大且複雜，2國商品服務以及貿易額在2020年超過6000億美元，透過貝萊德的投資活動，美國資產經理人以及其他金融機構，都能為全球2大經濟體連動盡一分心力。

據Barron`s報導，TS Lombard經濟學家Rory Green指出，對海外金融機構來說，大陸經濟大到難以忽視，北京當局歡迎所有外資投入政府能夠管轄的領域，例如金融業。Rory Green認為，北京當局打算拉攏華爾街，避免陸美關係進一步惡化下，加速2大經濟體脫鉤的危機。

King & Spalding顧問Shaswat Das指出，大陸應該會搶在在美掛牌陸企遭強制下市前，要求這些陸企回歸上市。Shaswat Das表示，陸企一直使用「可變利益實體(variable interest entity，VIE)」這種非常複雜的架構，採用企業簽有合約權利(contractual rights)的空殼公司，多數採用VIE模式以規避大陸法規與尋求海外投資機構，但若北京當局開始嚴打該制度，恐重擊所有投資人權益。（ 中時新聞網 呂承哲）

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