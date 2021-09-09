業績雖改善 GameStop盤後仍重挫近9％

今（9/9）日國際財經新聞重點摘要：

1.東協最大樁融資案 蝦皮母公司SEA擬籌資63億美元

9日傳出，東南亞科技新創Sea打算透過釋出股票以及可轉債方式，計畫籌資63億美元。若一切順利，這將是東協地區有史以來最大一樁融資案。

這家總部位於新加坡的電商與線上遊戲業者，將出脫1100萬股美國存託憑證外，還有165萬股適用於綠鞋條款。

所謂綠鞋，就是超額配售選擇權之意，因應萬一市場氛圍不佳時可使用，防止新股掛牌後跌破發行價。事先由發行者與主要承銷商協定，超額配售額一般在5%至15%之間，且可以部分行使這種選擇權。

在紐約上市的Sea，以8日最新收盤價343.8美元計算，這次股票順利脫手，最多可籌到38億美元。再加上經由綠鞋方式拿到3.75億美元，總金額為25億美元的可轉債。因此，Sea共得到63億美元營運資金。

2021年迄今，Sea股價大漲約73%，市值也一度膨脹至1849.3億美元，躋身為東南亞最大的公司。曾自許希望成為中國大陸騰訊與阿里巴巴綜合體的Sea集團，旗下的電商事業體蝦皮，日前也傳出準備先在波蘭大試身手，未來將放眼整個大歐洲地區。（時報資訊 柳繼剛）

2.雪梨解封有望 居民須完整接種疫苗

據當地媒體報導，澳洲新南威爾斯省政府9日將宣布雪梨解封計畫，居民只要完整接種新冠疫苗，可望在10月底前免除居家禁足令。

《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報導，按照周四發表的解封計畫，一旦新南威爾斯省的疫苗完整接種率達到70％，雪梨居民可免除部分移動限制。

人口是澳洲各省最多的新南威爾斯省，43％成年人口已完整接種，76％至少打了1劑疫苗。

6月中爆發Delta變種病毒疫情後，新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）起初追求清零策略，但之後轉而著重提升疫苗接種率。

報導說，雪梨健身房、美髮店、餐廳、咖啡館、酒吧，獲准在第一階段解封時重新開放，但須管制人流。（工商時報 吳慧珍）

3.加拿大央行維持利率不變 看好H2經濟復甦

加拿大央行周三宣布維持利率不變，並表示該央行仍然看好加國經濟經歷上季的意外萎縮之後，下半年將加速增長，儘管第四波疫情和供應瓶頸可能帶來一些影響。

加拿大央行周三決定維持其基準利率於歷來最低的0.25%不變，其現行的量化寬鬆（QE）計畫亦維持不變，此決議符合市場普遍預期。

加拿大央行在聲明中表示，央行仍然預期經濟將在2021年下半年走強，儘管第四波新冠疫情和仍然存在的供應瓶頸可能會給復甦帶來一些壓力。

該央行並維持其展望不變，即經濟的閒置產能（economic slack)）將於2022年下半年被吸收，即使今年第二季經濟意外萎縮，且第三季開始的表現疲軟。

根據上周公布的數據，加拿大第二季國內生產毛額（GDP）意外較去年同期萎縮1.1%，為去年第二季以來再度見到負成長，且表現遠不及其預期的年增2%。而7月份的初步數據顯示經濟可能再次下滑，使經濟活動成為今年大選的焦點。不到兩周後，加拿大將迎來競爭激烈的聯邦大選。

周三加拿大元急貶0.8%，報1.2748兌一美元，或一加元兌78.44美分，為連續第二天重挫。（時報資訊 柯婉琇）

4.紐約州下令2035年起僅售零排放車

紐約州新任州長霍楚爾（Kathy Hochul）8日（周三）簽署最新法案，規訂2035年起所有新售的客車和輕型卡車皆為零排放車款，這使紐約州跟進加州腳步發布減少汽車碳排放的積極目標。

新法規訂提高零排放汽車數量，預計2035年以前該州銷售的新車百分之百為零排放，在可行的情況下，中型與大型車輛將於2045年以前達到類似目標。

去年加州率先簽署行政命令，宣布2035年起禁止販售汽柴油新車。（工商時報 陳怡均）

5.業績改善遭無視 GameStop盤後重挫近9％

電子遊戲零售商GameStop上季營收成長、虧損縮小，但周三盤後股價重挫近9%，報181.40美元。

GameStop未提供未來幾個季的展望，也未在業績法說會上接受提問。這是自執行長Matthew Furlong和財務長Mike Recupero加入公司領導層以來的第一場財報電話會議。

GameStop在會議上表示，美國證券交易委員會已經要求公司提交額外文件，以調查GameStop和其他公司的交易活動。GameStop已在5月披露這些文件。GameStop表示，這項調查應該不會對公司造成負面影響。

GameStop是熱門迷因股之一，這一波散戶狂買迷因股的熱潮使該公司今年以來股價已經上漲957%。儘管遠低於其52周高點，但GameStop市值已經飆升至142.8億美元，即使其季報尚未擺脫虧損。

GameStop第二財季（截至7月31日）營收為11.8億美元，優於前一年同期的9.42億美元，並超出分析師預估的11.2億美元。

淨損為6160萬美元，相當於每股虧損85美分，較前一年同期淨損1.113億美元、每股虧損1.71美元大幅縮小。經調整後，GameStop第二財季每股虧損76美分，高於分析師預估的67美分。

GameStop正在加速轉向電子商務，為了改善線上訂單的交貨情況，該公司宣布已經簽下內華達州一個面積達53萬平方英尺的配送中心。此外，GameStop亦在佛州租下一個配送中心，以擴大客服業務。（時報資訊 柯婉琇）