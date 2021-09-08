美股｜道瓊標普連3跌 超微台積ADR跌逾2%

美股近期市場訊息多空交雜，包括大摩、花旗等投行對於後市抱持悲觀態度，非農就業數據大幅衰退，遠低於預估值72萬人，儘管如此，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）仍維持貨幣政策鷹派言論，認為美國聯準會（Fed）必須儘早推動縮減購債（Taper）行動。

9月魔咒令市場人心惶惶，美股四大指數全面收黑，道瓊、標普500指數連三個交易日走跌，包括臉書、蘋果跌幅均逾1%，半導體類股殺聲隆隆，跌幅最深前三名超微、美光、輝達分別走跌2.73%、1.86%、1.43%。台積電ADR跌2.25%，聯電跌3.35％。

道瓊指數漲跌68.93點或0.20%，收35,031.07點。那斯達克指數跌87.69點或0.57%，以15,286.64點作收。標普500指數跌5.96點或0.13%，收在4,514.07點。費城半導體指數跌42.05 點或1.23%，收3,377.68點。

Coinbase跌3.2%，此前美國證券交易委員會（SEC）警告，如果Coinbase繼續推行允許用戶通過借貸加密資產賺取利息的服務「Lend」，將起訴Coinbase。

台股主要ADR：

台積電跌2.25%；聯電跌3.35％；中華電信跌0.15％；日月光跌2.26%。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜跌4.61點（或1.21%），收377.57美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜跌1.58點（或1.01%），收155.11美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲16.21點（或0.46%），收3,525.50美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜跌12.71點（或0.44%），收 2,897.67美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜漲0.03點（或0.01%），收300.21美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜跌0.66點（或0.11%），收606.05美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜漲0.95點（或0.13%），收753.87美元。

阿里巴巴｜ALIBABA（BABA）｜跌4.45點（或2.54%），收170.71美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜跌0.08點（或0.15%），收53.57美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜跌1.23點（或0.86%），收142.52美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜跌2.21點（或0.45%），收494.38美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜跌3.23點（或1.43%），收223.39美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜ 跌0.66點（或0.35%），收188.80美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜ 跌3.78點（或0.44%），收857.99美元。

美光｜Micron（MU）｜跌1.37點（或1.86%），收72.27美元。

超微｜AMD（AMD）｜跌2.98點（或2.73%），收106.17美元。