全球股市崩盤邊緣? 巴菲特指標飆破紀錄

備受市場青睞的「巴菲特指標（Buffett Indicator）」頻頻出現股市估值過高的警訊，多次示警美股過熱的可能，近期「全球版」的巴菲特指標狂飆至142%，創下歷史新高，意味著不僅是美國股市，全球股市在未來幾個月同樣面臨暴跌的風險。

巴菲特於2001年在《財星》雜誌發表文章，該指標是衡量股市估值的最好標準，以股市總市值和GDP的比值，判斷股市是否出現過熱現象，75%至90%是合理區間，逾120%則為高估；而全球版巴菲特指標，是以全球公開交易股票總市值和全球的GDP比值，若高於100%，則代表全球股市都高估了。

《商業內幕》報導，全球市場分析師Holger Zschaepitz周日在推特上發文，全球股市本周市值增加了1.6兆，總市值達120.3兆美元，創下歷史新高，而全球股市市值相當於全球GDP的142%，也是歷史新高點。

巴菲特曾警告，當該指標竄升時，這就會是一個強烈的警訊，若在70%至80%之間，或許還有獲利空間，一旦比率接近200%之際，投資人就是在「玩火」。

該報導指出，美股很明顯目前處「玩火」的階段，巴菲特指標美股的比率為208%，遠高於去年第二季的187%，而GDP則下降約15%。（中時新聞網 蔡宗倫）

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