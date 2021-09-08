今（9/8）日國際財經新聞重點摘要：

1.抗Delta擴散 拜登將公布6管齊下策略

白宮7日表示，美國總統拜登將在9日公布一項6管齊下的策略來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，並力拚疫苗接種率。

路透社報導，美國的COVID-19確診與死亡人數高居全球之冠，官員試圖說服拒絕施打疫苗的美國人接種以遏阻由Delta變異株引發的疫情。持續增加的確診病例不僅在學童即將返校上課之際引發關切，也驚動投資人、打亂企業讓員工回辦公室上班的計畫。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴隨行記者，拜登將公布「公私部門合作以持續控制疫情的策略」。

當被問及是否可能頒布新的強制令時，莎琪表示，白宮將在稍後提供關於這項計畫的更多細節。她同時承認，聯邦政府無法全面性強制美國人施打疫苗。

莎琪說：「我們需要持續採取更多措施，以確保各學區做好準備，並確保全國各地的社區都做好準備。」

一位熟悉內情的白宮官員表示，這項計畫將提到強制令、篩檢與校園。這位官員明白有些民眾對疫情感到絕望，但說「會有解決辦法」。

這位官員補充說，民間部門能在這個議題著力更多，拜登也會致力解決民眾對疫苗猶豫不打的問題。

拜登明天預計將和白宮防疫顧問會面。

美國迄今累計病故人數粗估來到65萬人，確診人數在上週破4000萬人。路透社數據顯示，美國過去兩週有2萬800人病故，比再之前兩週高出67%。

此外，染疫住院人數也增加，阿拉斯加州、喬治亞州、夏威夷州、愛達荷州、肯塔基州、田納西州與華盛頓州等7州的住院人數，皆在本月創下紀錄。（中央社）

2.美國3D列印機龍頭Markforged在美上市

美國3D列印機的龍頭製造商Markforged，今年以MKFG上櫃於美國股市，當日股權估價值達到21億美元的盛況。

Markforged也在上市日做出了一項驚人之舉，那就是運用Markforged變化多端的金屬3D列印技術打造出一個超越紐約交易所那極具有意義的鐘，透過這個方式向世界證明Markforged的頂尖技術不僅能顛覆傳統還能實現未來。

成立於2013年的Markforged，總部位於美國麻州地區的沃特敦。除了設計研發和製造工業級的3D列印機之外，使用的列印素材也增加了更多選擇，除了常見的尼龍、Onyx、陶瓷，到近期開發的防靜電列印素材Onyx ESD、17-4PH不鏽鋼、模具鋼、英高鎳合金和銅以及耐高溫高強度連續玻璃纖維/碳纖維和Kevlar(凱夫拉纖維)…等等。

Markforged在金屬複合列印材料上也有了更重大的突破，而這些新素材的加入，除了工業製造、航太業、汽車產業和電子業，能運用到3D列印的產業範圍變得更加廣泛。

例如國際知名門窗五金製造商大廠Caldwell Manufacturing在製作門窗零組件時，因為運用了Markforged的技術，將原本在傳統製造治具所需要花的時間大幅縮短，能更快速的產出治具，提高生產效率。

另一家，美國專門修復經典中古車的RPG Industries, Inc.利用Markforged Metal X金屬3D列印機的特性，能重新列印出已消失在世界上的經典車組零件。

根據RPG Industries多年的經驗再加上Markforged的技術更是如虎添翼，不僅省去了費時的流程和開模的成本，也讓原本無法再上路的老車重回跑道。這兩家製造商原本都只能依賴傳統的製造方法，但在導入Markforged技術後而達到了整體製造流程最佳化。

Markforged的鋼鐵鐘計劃，若只是複製出一個平凡的鋼鐵鐘並不能展現出Markforged的創造力，設計團隊們想出了一個顛覆傳統的做法，他們使用不鏽鋼列印出六瓣代表Markforged的標誌，並用Onyx來加強碳纖維的底座，使它能夠名留青史。

團隊在短時間內和人員分散的情況下，運用了Markforged專屬技術與材料，將這項鋼鐵鐘的復刻計劃完美呈現，以向全世界證明Markforged的頂尖3D列印技術，能實現更多的無限可能。（工商時報 袁顥庭）

3.歐盟擬把日本從安全旅遊目的地名單除名

鑑於日本等國確診數激增，歐盟可能考慮將這幾國從「安全旅遊目的地」名單中除名，這代表來自這些國家的旅客或從這些國家歸國的人，恐將面對更緊縮的防疫措施，例如接受COVID-19篩檢和隔離。

歐盟外交官周二表示，歐盟衛生委員會提議，將日本、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、汶萊、塞爾維亞等6國，從「安全旅遊目的地」名單剔除。該委員會也建議將烏拉圭除名。

牛津大學非營利研究計畫Our World in Data數據顯示，這6國的平均單日確診數激增，6月底每百萬40人，截至9月6日當周升至每百萬逾100人。（工商時報 吳慧珍）

4.蘋果14日辦發表會 新iPhone、Watch和AirPods可望亮相

周二蘋果公司向媒體發出邀請函，宣布將於9月14日舉行年度新品發表會，屆時除了將發表新款iPhone手機之外，新一代Apple Watch智慧錶和AirPods無線藍牙耳機也可能登台亮相。

蘋果每年都會發布Apple Watch，而AirPods也到了需要改版的時候，因為最近一次的產品更新已經是在2019年。

這次的發表會將在蘋果網站上串流播出。自2020年爆發新冠肺炎疫情以來，蘋果便一直採用線上方式舉行發表會。

蘋果通常在9月發表新款iPhone手機，但去年受疫情影響，蘋果延至10月才推出iPhone 12系列手機，而其9月活動則改為發表Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、新款iPad、運動課程的串流訂閱服務，以及一系列名為「Apple One」服務組合。

如果按照其年度計畫，蘋果應該要在今年秋季推出新款MacBook Pro筆電和iPad平板，但目前尚不清楚這兩款新品是否與新iPhone手機同台登場。

據彭博社報導，今年的iPhone新機可能與去年機型相似，但螢幕頂部的「瀏海」切口將縮小。新款Apple Watch則可望獲得2015年推出以來首次的重大改版。（時報資訊 柯婉琇）

5.正視中國挑戰 20年後美國遠離中東轉向印太

趕在911事件20週年前，美國完成延遲多年的阿富汗撤軍。從中東脫身後的美國預期會在印太區域挹注更多軍事外交資源，除了真正落實「重返亞洲」口號，也宣告將正視中國挑戰。

在阿富汗戰爭耗費20年時間、超過1兆美元資金（約新台幣28兆元）及2400多條美軍士兵寶貴性命後，美國總統拜登（Joe Biden）決心止血，完成前兩任總統都承諾過、卻未履行的撤軍行動。

2001年10月，為剷除當年9月11日對美國發動恐攻的蓋達組織（Al Qaeda），美方對阿富汗發動戰爭。相隔僅約一年半，以美國為首的聯軍以推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權為由，2003年3月入侵伊拉克。但有一說，石油利益也是出兵原因之一。

21世紀前20年，中東無疑是美國主要重心。但隨著中東戰役失去民意支持，中國以破壞國際秩序、削弱民主價值姿態不斷「挑釁」西方國家之際，美國不得不正視這項挑戰，逐漸將重心自中東轉向印太。這麼做既是為了鞏固自身利益，也是回應區域盟友憂慮。

美國重心移轉早在前總統歐巴馬（Barack Obama）時代就開始。歐巴馬當時意識到亞洲重要性日益提升，試圖以「重返亞洲」（pivot to Asia）政策重塑美國外交策略藍圖，自稱是「美國首位亞太總統」。

不過，歐巴馬任內阿富汗、伊拉克戰爭持續延燒，2008年金融風暴後上任的他也疲於挽救經濟頹勢，加上之後爆發席捲北非、中東的「阿拉伯之春」民主風潮，美國無法真正將重心放在亞洲。

此外，歐巴馬政府對中國採取交往接觸政策，強調雙邊合作，淡化檯面下競爭角力，並未正視北京漸漲的侵略野心，區域鄰國憂慮不減反增。

繼任者、共和黨籍總統川普（Donald Trump）雖打著「美國優先」旗幟，但他清楚認知中國挑戰及印太區域戰略價值。2017年12月，川普政府公布任內首份「國家安全戰略報告」，正式將中國定位成戰略競爭對手，為美中關係由交往轉為競爭劃下重要分水嶺。

後續美中貿易戰開打，雙方也因5G資安、香港與新疆人權、中國對台灣恫嚇、新聞自由與網攻等一系列問題對峙交鋒，關係跌至1979年建交以來谷底。美中問題搬上檯面，也觸發美國社會對中共本性的覺醒，抗中成為美國民主、共和兩黨難得的共識。

在這脈絡下就任的拜登，一入主白宮就把中國挑戰置於外交工作中心，延續川普政府抗中路線，打破先前部分人士認為他可能對中國「不夠硬」的擔憂。

拜登2月4日發表首場外交演說，清楚點名中國為美國新時刻挑戰。在拜登政府主導下，台海和平穩定屢次成為美國與他國雙邊或多邊會議主軸之一。拜登4月宣布撤軍阿富汗，也明確指出撤軍原因之一，是要專注於中國、俄羅斯等當今挑戰。

完成阿富汗撤軍後，美國接下來將把目光投向新時代「民主對抗威權」戰役。至於美方會如何運用撤軍後空出來的軍事、外交與人力資源來打這場仗，美中兩大強權角力又會如何演變，勢必成為21世紀下一個20年的焦點。（中央社）

6.PayPal斥資27億美元 收購日本先買後付公司

美國支付巨擘PayPal宣布斥資27億美元收購日本「先買後付」（buy now and pay later）公司Paidy，看好這項疫情期間大受歡迎的商業模式前景十足，擬藉由併購鞏固市場領先地位。

PayPal對手Square上月甫斥資290億美元併購澳洲金融科技企業Afterpay，如今PayPal再出手併購，專家認為，這可能是該產業整合的開始。PayPal被視為是先買後付市場領導者，去年進軍澳洲，向Sezzle、Z1P.AX等較小業者增持股份。

PayPal周二發布聲明指出，此收購案將擴展該公司在日本國內支付市場的實力與佈局。（工商時報 陳怡均）

7.抗議工作過量 美航機師擬罷工

代表美國航空（American Airlines）機師的工會7日（周二）表示，未來幾周擬於該公司主要營運機場展開舉牌抗議行動，指控該航空公司將夏季時期安排工作過量導致人力疲勞，而且也缺乏足夠的旅館供應機組員休息。

聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）指出，正規劃在邁阿密國際機場、達拉斯機場等美航主要據點罷工抗議。

近期美航與西南航空的空服員工會也對類似問題提出抱怨，凸顯飛航需求復甦之際，航空業高層與工會之間關係也更加緊張。（工商時報 陳怡均）