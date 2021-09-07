3個月連3降 外資看壞美經濟前景

美國上周五(3日)公布的非農報告爆冷，新增僅有23.5萬人，遠不及市場預估的73.3萬，失業率略從5.4%降至5.2%，評估為Delta變種病毒疫情導致第一線工作崗位人員受到新的管制措施衝擊，對此，高盛在不到3個月時間，第三度調降美國今年GDP成長率。

綜合外媒報導，高盛經濟學家 Ronnie Walker 在周一發給客戶的報告指出，預期美國2021年經濟成長率為5.7%，再度低於8 月公布的6%。評估疲弱的增長將延續到2022年，高盛將2022年的GDP增速預期，從之前的4.5%上調至4.6%。Ronnie Walker表示，主要是Delta變種病毒疫情影響、財政支持減弱，以及經濟從製造業轉向至服務業循環，美國消費者將減少支出，並補充供應鏈斷鏈也影響庫存回補速度。

Ronnie Walker表示，未來實現強勁消費增長的障礙比預期還多，包括Delta變種病毒疫情對於2021年第三季經濟復甦造成壓力，對於財政刺激退場、服務業復甦放緩等，都是中期前景下修的因素。高盛將2021年底的失業率預期從此前的4.1%上調至4.2%。

高盛還大幅調升通膨預期，包括汽車、電子產品、食品服務價格將進一步走高，今年底的美國核心個人消費支出（PCE）將年增3.75%，但在明年會回落至2%。

大陸海關總署周二公布8月進出口數據，以美元計價，進出口數據5303 億美元，年增 28.8%，出口額2943.2 億美元，年增 25.6%，較前值上揚，進口 2359.8 億美元，年增 33.1%，也較前值增加，表現也優於市場預期，貿易順差 583.4 億美元。

大陸對東協、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均成長，其中美國為大陸第三大貿易夥伴，陸美貿易總額為3.05 兆元人民幣，年增 25.8%，占比 12.3%。

（中時新聞網 呂承哲）