歐股｜等待ECB利率決策 歐股全線收黑

歐洲央行（ECB）預計將於周四公布利率決策，此前投資人謹慎以待，歐股四大指數7日（周二）全線收黑。

倫敦FTSE 100指數跌37.81點（或0.53％），收7,149.37點。法蘭克福DAX 30指數跌89.03點（或0.56％），收15,843.09點。巴黎CAC 40指數跌17.43點（或0.26％），收6,726.07點。泛歐指數STOXX 600跌2.32點（或0.49％），收472.87點。

隨著近期通膨及相關經濟指數上升，歐洲央行最新利率決策公告在即，市場投資人預期可能得到更為鷹派的言論。

德國9月分ZEW經濟景氣指數從8月份的40.4下跌至26.5，遜於預期中的30.0。

德國聯邦統計局（Destatis）公布，儘管供應短缺陰影籠罩，7月工業生產經日曆調整後月升1％，優於訪調經濟學家預估的0.7％增幅，年升幅有5.7％。Destatis同時上修6月數據，由初公布的月跌1.3％修訂為月跌1％。若與去年2月、亦即德國首次實施防疫封城之前的月份相比，7月工業生產萎縮5.5％。

英國渣打銀行（Standard Chartered）6日宣布與新加坡全國職工總會（NTUC）達成協議，雙方將共同於星國成立一家純網銀，前者持有該事業六成股權、價值約1.44億新元，後者持股四成、價值約9,600萬新元。渣打去年亦在香港推出純網銀Mox品牌。

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