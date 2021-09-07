美股｜VIX飆逾10% 道瓊跌近270點 蘋果創新高

疫情持續延燒，高盛下修美國2021年GDP經濟成長表現預期，VIX恐慌指數飆升逾10%，美股7日道瓊、標普、費半聯袂走跌。僅那斯達克微幅收於平盤之上，蘋果上漲1.55％，再創新高。臉書漲幅逾1.5%，特斯拉、網飛及阿里巴巴也大漲逾2.5%。

道瓊指數漲跌269.09點或0.76%，收35,100點。那斯達克指數漲10.81點或0.07%，以15,374.33點作收。標普500指數跌15.4點或0.34%，收在4,520.03點。費城半導體指數跌11.16點或0.33%，收3,419.73點。

由於擔憂新冠肺炎Delta病毒持續擴散及經濟刺激措施逐步退場，高盛經濟學家Ronnie Walker在一份報告中建議，下調美國2021年GDP預期至增長5.7%，低於8月底甫公布的6.2%預期，同時下修對於第四季度GDP成長的預期，從6.5%下修至5.5%。

而2021年的失業率預期，也從4.1%微幅調升至4.2%。Ronnie Walker表示，主要是Delta變種病毒疫情影響、財政支持減弱，以及經濟從製造業轉向至服務業循環，美國消費者將減少支出，並補充供應鏈斷鏈也影響庫存回補速度。

高盛還大幅調升通膨預期，包括汽車、電子產品、食品服務價格將進一步走高，今年底的美國核心個人消費支出（PCE）將年增3.75%，但在明年會回落至2%。

摩根士丹利周二修美股評級至「減持」，席茲（Andrew Sheets）團隊一分報告指出，9月至10月的走勢預期將震盪起伏，席茲認為這是一個正常的週期，只是更火熱且漫長，目前週期模式仍處於擴張階段，接續兩個月政策、經濟成長、立法議程將成為潛在風險。

製藥股方面，在遭摩根士丹利降評之後，嬌生（Johnson & Johnson）、莫克（Merck）、安進（Amgen）聯袂收黑。

截至今年初迄今，道瓊累計漲幅達14.7%，標普500指數上漲20.3%，那斯達克則上漲19.3%。投資人、分析師依然憂心9月可能會出現大修正。

台股主要ADR：

台積電漲0.59%；聯電跌2.00％；中華電信跌0.25％；日月光跌2.86。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜漲5.92點（或1.57%），收382.18美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲2.39點（或1.55%），收156.69美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲31.24點（或0.90%），收3,509.29美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜漲14.88點（或0.51%），收 2,910.38美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜跌0.96點（或0.32%），收300.18美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜漲16.18點（或2.74%），收606.71美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜漲19.35點（或2.64%），收752.92美元。

阿里巴巴｜ALIBABA（BABA）｜漲4.86點（或2.85%），收175.16美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜漲0.14點（或0.26%），收53.65美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜跌0.88點（或0.61%），收143.75美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜跌1.09點（或0.22%），收496.59美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜跌1.81點（或0.79%），收226.62美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜ 跌0.42點（或0.22%），收189.46美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜ 漲3.67點（或0.43%），收861.77美元。

美光｜Micron（MU）｜漲0.17點（或0.23%），收73.64美元。

超微｜AMD（AMD）｜跌0.77點（或0.70%），收109.15美元。

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