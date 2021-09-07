美股超熱 兩個月吸金近300億美元

在散戶強勁買盤的拉抬下，美股一再締造新猷。據摩根大通銀行（JPMorgan Chase）估計，美股個股與指數股票型基金（ETF）7月與8月合計吸金近300億美元，顯示美股能迅速避開各種風險並迭創新高，而投資人也看好後市持續加碼。



摩根大通策略師在報告中估計，7月淨流入美股個股與ETF的資金攀升至近160億美元、改寫歷史新高，而8月又有130億美元湧入。報告指出：「以歷史標準來看，此規模已經非常高。這也為創紀錄的夏季表現畫下完美句點。」



事實上，市場充斥著不少潛在危險，包括通貨膨脹、疫情延燒與全球地域衝突等。但就目前來看，上市企業獲利表現不俗，投資人對於美股感到放心。



金融服務公司Refinitiv Lipper追蹤數據顯示，今年8月美國股票型基金（涵蓋共同基金與ETF）平均報酬率為2.4％，今年迄今漲幅累計已達19.3％。



不過，許多分析師警告，美股可能從近來屢創的歷史高點拉回，原因在於美國經濟復甦腳步可能遭到疫情復燃打亂。



Cetera金融公司投資長高德曼（Gene Goldman）表示：「一切都到頂了，包括我們的經濟、企業財報與聯準會（Fed）刺激經濟措施等。隨著復甦程度從早期邁入中期，金融市場勢必也會反映這一點。」



從基金類別來看，儘管通膨升溫擔憂持續，一般預料這將推升黃金價格，但黃金相關基金8月平均下滑5.5％，今年以來累跌9.2％。小型股基金則是今年最大亮點，8月揚升近2％，今年累漲27％。



國際股票型基金表現持續落後美股基金，8月平均上漲1.9％，今年迄今累漲11.3％。 最普遍的債券基金－中期投資級債券基金8月下跌0.2％，今年迄今累跌0.3％。