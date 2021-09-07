哈利、梅根盼攜女返英 挨批無恥

歷經爆炸性的專訪和新書風波後，英國哈利王子和妻子梅根向英國王室提議，希望未來幾周內能返回英國，好讓伊莉莎白女王見見她尚未謀面、並以她小名取名的曾孫女莉莉貝（Lilibet）。王室消息人士透露，廷臣對他們竟如此「厚顏無恥」感到震驚。

據《太陽報》、《鏡報》報導，雖然哈利夫婦和哥哥威廉及其他王室成員鬧得不愉快，但據說他們和女王仍保持良好的關係。如今他們的小女兒莉莉貝已經4個月大了，消息人士說，哈利為了女兒受洗，已「伸出橄欖枝」打電話回家，而溫莎城堡可能會是受洗的地點。

王室一名消息人士說，哈利夫婦頻頻拋出震撼彈，讓女王今年很不好過，竟還膽敢提出這樣的要求。至今女王的幕僚尚未回應。事實上，在哈利夫婦去年對王室耶誕活動嗤之以鼻、拒絕出席後，他們還在討論今年耶誕活動該不該邀請兩人參加。

若是女王同意兩人的要求，那將是梅根2020年3月淡出王室、遠走美國後第1次返英。然而，梅根和哈利接受美國脫口秀女王歐普拉專訪，痛批王室的一幕令人記憶猶新。接著梅根在更新版《尋找自由》（Finding Freedom）一書中加碼爆料、大吐苦水，完全無助於和王室核心成員重修舊好。此外，哈利預定明年要出回憶錄，更是令王室嚴陣以待。

哈利和梅根大爆破壞王室形象的猛料後，英國不少民眾視兩人如叛國賊，人氣也一路下滑。大多數媒體努力配合，力捧未來的國王、王后：威廉王子與妻子凱蒂，將哈利、梅根描繪成王室害群之馬。英國民調機構YouGov調查顯示，哈利和梅根的受歡迎度甚低，受訪的1667位成年民眾，僅26％喜歡梅根、65％討厭她，哈利雖稍好些，喜歡他的也只有34％。威廉與凱蒂分別有78％與75％的人喜愛，至於王室最受歡迎的人依舊是女王伊莉莎白二世，達80％。

儘管哈利夫婦的言行令王室難堪，消息人士說，女王還是很疼愛哈利，並樂意看看曾孫女莉莉貝和孫子亞契。梅根是在6月生下女兒，但據說她並未徵詢女王同意，就擅自用女王的小名為女兒取名，引發爭議。

（ 旺報 楊幼蘭）