美返校季商機助陣 催動零售股上攻

美國股市多項類股近幾個月來的表現落後大盤，但隨著返校季來臨，料帶動相關銷售商機，可望替零售股挹注上漲動能。

涵蓋亞馬遜成分股的標普500零售股指數，第3季迄今僅上漲2％，同時期大盤標普指數漲幅6％。

梅西百貨、沃爾瑪等大型零售商，正是看好返校季商機，紛紛上修美國市場的全年營收預估。

拜登政府推出兒童稅收抵免（child tax credits）政策，加上根據紓困法案發放振興支票，消費者應該更有餘裕為孩子添購開學用品。

美國大部分學校結束長達數月的遠距教學，今年恢復學生到校上課。紐約市公立學校9月13日開學，紐約學校大多選在勞動節假期過後開學。通常勞動節周末，家長還在幫孩子挑選開學用品。美國資產管理公司Federated Hermes首席股市策略師奧蘭多（Phil Orlando）指出，零售股及其他一些與經濟連動的價值股，最近幾個月表現落後成長股。本季至今，標普價值股指數上漲約2％，成長股指數漲幅超過8％。

但奧蘭多表示，此趨勢很可能改變，零售業可望迎來第二次順風，一路暢行至年底，甚至到明年初都保持順遂。他還提到，假日銷售與返校季銷售有很強的關聯性。

洛城Wedbush證券股票交易部門執行董事詹姆斯（Michael James）指出，與去年學校因疫情關閉相比，投資人對今年的返校銷售額自是感到樂觀。

他表示，今年返校季業績遠比去年還強，這是毋庸置疑，零售股股價還是比六個月前高。

不過北極星投資管理公司（North Star Investment Management）投資長庫比（Eric Kuby）指出，部分零售商恐怕會被供應鏈問題扯後腿，一些大型零售商的股價超車大盤，因此投資人或許該鎖定便宜股。折扣零售商Target股價今年來累漲39％，同時間標普零售股指數漲14％。