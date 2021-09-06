航運股狂殺有救？美專家:景氣拐點還沒到

由於市場需求仍維持高檔，美國港口到貨量持續創紀錄，加上新貨櫃船製造耗時，難以迅速緩解目前缺船等供應不足的問題，因此有專家認為，景氣拐點還沒到，緊繃狀況會持續到明年夏天，甚至是年底，此外也有人點出，可能要等到疫情完全趨緩，才有可能真正好轉。

華爾街日報報導，過去農曆年假期間，美國航運會進入淡季，到貨的貨櫃量也會明顯減少，但今年的情況將完全不一樣，加州長灘港執行董事Mario Cordero表示，「明年農曆假期對緩解塞港並沒有太大幫助，很多人（航運商、客戶）都認為會持續到明年夏天。」

負責美國第四大港口的薩凡納港營運的喬治亞航運管理局執行董事Griff Lynch則認為，塞港至少會延續至明年年中，甚至2022年整年都會保持相當強勁的狀況。

不僅如此，紐澤西港管理局主管Sam Ruda也認為，塞港是航運供應鏈相當緊繃的縮影，然而這種問題很難馬上緩解，可能要等到全球疫情趨緩，才能真正改善。

報導指出，美國零售商為準備年底耶誕假期的龐大購物需求，早已開始向亞洲拉貨，因此8月份美國主要港口將處理高達237萬個貨櫃，創下2002年有紀錄以來的新高。

此外，過去兩周入境美國的20呎貨櫃運量指數（IOTI）暴增40%，顯示貨櫃航運業者的訂單量持續增加，此現象也暗示航運市場的緊繃狀況並未消退，景氣週期尚未觸頂。

（中時新聞網 郭宜欣）