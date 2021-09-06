福斯CEO：自駕車對汽車業具顛覆性影響

今（9/6）日國際財經新聞重點摘要：

1.簡化檢查提案踢鐵板 波音787交機恐暫停到10月底

《華爾街日報》報導，由於美國聯邦航空總署（FAA）已經駁回了波音公司最近提交的簡化檢查提案，波音787夢幻客機（787 Dreamliners）的交機可能一直暫停到至少10月底。

美國FAA在7月12日證實，一些尚未交付的波音787客機出現一個新的製造品質問題，必須在出貨前解決。

航空公司通常在交機時才會支付大部分的採購款項。報導指出，波音在8月2日與美國FAA會面，試圖說服該主管機關批准一種檢查方法，即採取針對性的檢查以加快交機速度，而非從頭到尾將飛機拆解後檢查。

但該監管機關指出波音內部對飛機樣本大小的意見分歧，並重申作為公司內部監管單位的波音員工團隊也必須同意公司的提議。

FAA發言人對此表示，該機關正持續與波音公司聯繫，「在我們的安全專家滿意之前，不會批准這個新的檢查方法」。

自去年底以來，波音737 Max和787夢幻客機一直難以擺脫電機等方面的缺陷和問題。其中，787夢幻客機的交付在中斷了5個月之後，一直到今年3月才剛恢復。

波音發言人表示，該公司將致力於向監管機構提供完全透明的資訊，並將透過嚴格的流程與FAA合作，以恢復787客機的交貨。（時報資訊 柯婉琇）

2.韓貨不吃香 2020中國大陸市占少7％

韓國全經聯(FKI)組織6日最新統計報告，韓國產品在中國大陸失勢，因韓企在2020年的整體銷售業績不但沒有增加，反而還比4年前要減少近7%。

韓國全經聯指出，百大韓企中有30家在中國大陸的業績，2020年為117.1兆韓元，約1010億美元，要比2016年減少6.9%。其中，包括三星電子、現代汽車與其它前28家大韓企的中國大陸營業額，占自己總營收比重，也從4年前的25.6%降至2020年的22.1%。

韓貨不吃香的原因要歸咎於，韓國產品熱度不再需求大減，以及中國大陸本地企業崛起，市場競爭力加劇所致。同時，韓企在2020年對中國大陸的直接投資額，也年減約23%。

仔細計算下，韓企在中國大陸的營收衰退，獲利跟著受到衝擊。韓國公司在中國大陸所賺的淨利率，從2016年的4.6%，降至2019年的2.5%。

韓企在中國大陸財務數字難看，代表韓國汽車、智慧手機、化妝品與它商品正在這個全世界人口數最多的國家流失中。

預計2021年前3季，韓國汽車在中國大陸的市占率，估從2016年的7.7%減至4%，至於化妝品也從27% 狂掉至18.9%。智慧手機更慘，2016年還有4.9%，現在已跌至不到1%。

韓國全經聯指出，光靠韓企單打獨鬥已經不夠，需要中央出面，讓首爾與北京政府就雙邊自貿協定的服務與投資項目，再達到一定協議才行。（時報資訊 柳繼剛）

3.返校季到 美零售股迎來第二次順風

近幾個月來，美國零售類股的表現落後大盤，但隨著「返校季」到來，強勁的銷售力道可望為該國零售業帶來加速成長的動能。

本季以來，包括亞馬遜在內的標普500零售股指數僅上漲約2%，同一期間標普500指數已上漲6%。

梅西百貨和沃爾瑪等零售商在上修美國市場的全年營收預測時，都提到了樂觀的開學銷售數據。

進一步的銷售數據和美國8月零售報告預計將在本月晚些時候發布。在經過長達數個月的遠端學習後，今年美國大多數學校都已經或即將恢復到校上課的教學模式。

Federated Hermes首席股市策略師Phil Orlando表示，近幾個月來，零售股和其他一些與經濟相關的價值股表現落後成長股，但這種趨勢可能改變，零售業將在此迎來第二次順風，並持續暢行到年底、甚至一直到明年初。

他並表示，年底節日購物旺季和返校季的銷售有很強的關聯性。本季以來標普價值股指數上漲約2%，而成長股指數已上漲逾8%。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，由於是與去年比較，投資人對於返校季的銷售看法樂觀。他表示，今年返校季會比去年強勁許多，這是毋庸置疑的事，且是預料中的事，現在零售股股價仍比6個月前高。

北極星投資管理公司投資長Eric Kuby則表示，供應鏈問題可能拖累一些零售商。我們的操作假設是這樣的情況不會惡化，他們非常努力處理供應鏈問題，以確保產品能上架。

Kuby並表示，一些大型零售商的股價表現優於大盤，因此投資人可能需要尋找物美價廉的標的。「我們尚未出售任何零售股，但我們最喜歡的零售股是百業業者Target，這是一檔很棒的股票，但並不便宜」。

Target今年以來股價已上漲約39%，優於同一期間標普500零售股指數上漲約14%。

他並表示，與產品相關的公司股票可能有更大的發揮空間，例如該公司持有的辦公用品製造商ACCO Brands。此外，投資人的注意力將越來越轉向年底的節日銷售旺季，而這將是焦點所在。（時報資訊 柯婉琇）

4.福斯CEO：自駕車對汽車業具顛覆性影響

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)周日指出，不是電動車，自駕車才是對汽車產業真正的「改變遊戲規則者」。明言了自動駕駛技術對汽車業的顛覆性影響。

迪斯目前試圖對福斯進行轉型，基本上認為在朝向電動車的轉型已經結束，但仍需要實際銷售成績的支持。迪斯在IAA車展開幕前夕親赴現場指出，自動駕駛真的會前所未有地改變汽車業，相較之下，電動車的轉型顯得有點容易；真正改變遊戲規則的是自動駕駛。

迪斯還希望自駕的軟體服務能夠成為集團未來業務的重要支柱，這就是為什麼福斯出手收購了Waymo的競爭對手Argo AI。

福斯預期，汽車產業由軟體驅動的銷售到2030年將達到1.2兆歐元(約1.43兆美元)，約佔全球行動市場銷售的四分之一，而全球行動市場規模將因此增加一倍，來到5兆歐元。

另外福斯與自駕技術合作夥伴，距離在德國公共道路測試無人自駕車的時間，僅有數月時間。Argo AI執行長Bryan Salesky周日表示，將在漢堡市佈署測試，並且也在慕尼黑機場完成一條測試道路。Argo AI將與福斯在IAA車展上首次展示其自駕測試車。（時報資訊 張朝欽）