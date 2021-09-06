美股9月魔咒未必應驗 今年可能逃過一劫

自1945年以來，9月通常是標普500指數表現最差的月份，平均下跌0.56%。2020年完全應驗了惡名昭彰的「9月魔咒」，標普500指數在該月重挫近4％，但後來證明這只是美股從谷底報復性反彈中的一個小踉蹌而已。

去年為了防堵這場大流行病所採取的封鎖措施重創全球經濟，使華爾街股市有記錄以來維持最長的牛市畫下句點，但在3月23日跌至谷底後急速反彈，並創下了史上持續最短時間的熊市，到去年底，標普500指數與3月觸及的低點相比已大漲逾66%。

去年道瓊指數收漲7.2%，標普500指數年線大漲16.3%，那斯達克指數更飆升43.6%，創下2009年以來最大的年度漲幅。

時間拉回到今年9月，看看現在的頭條要聞，再看看標普500指數連漲了7個月，美股已經處於歷史高點，且今年企業獲利雖大幅成長，但目前標普500指數的本益比仍遠超出其5年和10平均水平，意味著這個9月有可能成為一個非常糟糕的月份。

聯準會將於9月晚些時候召開決策會議，投資人將密切關注鮑爾所說的每一句話，以尋找縮表的新線索。

儘管美國逾6成人口已至少接種過一劑新冠疫苖，但對於這場大流行病的擔憂並未真正消失，今年的9月6日周一為美國的勞動節，而過去7日的平均每日新增確診數達到16.6萬例，是去年勞動節同期平均單日確診數的4倍之高。

不過上周美國的確診數僅增加7%，較3周前的激增26%明顯放緩，因此許多專家認為美國的疫情已經到頂，很快就會緩解下來。

9月行情向來名聲不佳，但9月市場未必總讓投資人灰頭土臉。去年9月標普500指數重挫，但在2017年、2018年和2019年9月則分別上漲1.9%、0.4%和1.7%。

自1945年以來，標普500指數有15次連漲7個月或更久，而這樣的動能往往能進一步積聚。數據顯示這樣的連漲有10次延續到第8個月，而標普500指數在連漲7個月的下一個月，其月線漲幅的中位數為1.6%。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick出具報告指出，今年或許能再次避開9月魔咒，而且這波升勢可能持續一段時間，「我們仍然認為股市將繼續走高，投資人應利用任何回軟作為加碼核心持股的機會」。他並表示，在最近14次的連漲7個月之後，標普500指數有13次在接下來6個月進一步走高，而這段期間的平均報酬率為7.8%。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）