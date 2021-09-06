美股逢9必衰？ 今年可能不一樣

以過去歷史來看，每年的第九個月往往是華爾街股市表現最糟的月份，但今年可能不一樣。現在是有一些壞消息，但市場似乎不以為意，這也提醒投資人，根據月份投資未必是一個好主意，對大多數投資人，甚至對專業人士而言，要完美掌握住市場觸底和登頂的時間其實並不容易，尤其在這個好消息可能變成壞消息，壞消息也可能變成好消息的非常時期。

8月就業數據慘不忍睹 9月初美股意外抗跌

美股在8月淡季仍然收高，標普500指數連漲了7個月。今年截至8月底，標普500指數已53次創下歷史收盤新高，累計上漲了21%。在股市漲幅已高，而美國疫情急升下，市場對「9月魔咒」總是惴惴不安。

近來最備受關注的就業報告意外疲弱，但華爾街的反應卻異常冷靜。上周三（1日）人力資源公司ADP公布有「小非農」之稱的美國8月民間新增就業人數僅達37.4萬人，遠不及市場預期的62.5萬人。另一項數據顯示，在強勁的訂單驅動下，美國8月製造業活動意外成長，惟就業分項指數跌至9個月新低。惟投資人認為疲弱的就業數據強化聯準會維持「鴿派」貨幣政策的正當性，當日標普500指數微升，而那斯達克指數為今年以來第35次刷新歷史收盤高點。

美國勞動部上周五（3日）公布8月非農就業人口新增23.5萬人，遠遠少於市場預期的新增73.3萬人，數據顯示隨著Delta變種病毒導致美國的新冠疫情急升，企業雇主招聘的意願也受到影響，但當日道瓊指數僅小跌0.21%，標普500指數微跌0.03%，那斯達克指數收漲0.21%，再創歷史新高。

上周以科技股為主的那斯達克指數表現相對強勁，周線收漲1.5%。標普500指數上周收漲0.6%，道瓊指數收跌0.2%。

8月就業數據讓人大失所望，但投資人似乎沒有太過在意，這可能有幾個原因。

儘管新增就業放緩，但投資人可能因為失業率從7月的5.4%下滑至5.2%而受到提振，這顯示在去年新冠疫情導致經濟停擺和短暫衰退之後，美國的就業市場仍持續走在穩步復甦的軌道上。

此外，Neuberger Berman固定收益副投資長Ashok Bhatia表示，最近疲軟的就業情勢，尤其是在Delta疫情下首當其衝的零售和餐飲等產業，可能促使聯準會放緩縮減部分激勵措施的步伐。

此前聯準會主席鮑爾在全球央行年會上表示，美國央行將謹慎行事，在縮減購買債券計畫上不會過於激進。Bhatia表示:「我們仍然預期到2022年才會開始縮表，並預期到2023年或甚至更晚才可能升息」。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）