PC出貨延宕 美企採購戰略大變法

受累於全球晶片荒、疫情持續、港口堵塞等因素，導致個人電腦（PC）出貨時間延宕，這使得美國企業等待新電腦的時間從數周拉長到數月。為了因應延後到貨的情況，企業科技主管們也紛紛調整PC採購策略，例如更頻繁地下單、提前規劃和維持庫存。

兩大PC廠商惠普、戴爾（Dell）新近皆表示，電腦需求大增，已超出他們滿足客戶訂單的能力。半導體短缺以及疫情引發許多供應鏈問題、港口堵塞、氣候等因素，都使PC出貨受到阻礙。PC出貨延遲也迫使一些科技長改變購買電腦方式。

擁有2,200名員工的非營利組織美國退休協會（AARP）資訊長尤丁（Najeeb Uddin）表示，過去PC採購只需6到8周就可以完成，但現在要6到8個月。

尤丁指出，AARP之前和多家供應商訂購電腦，包括微軟、戴爾以及近期的惠普，如今該機構一次訂購數百台電腦，並且每周提供50到100台給員工使用。他強調，更頻繁地下單可讓AARP建立合理的庫存量，以因應未來所需。

尤丁預料，本月的訂單可能要到明年3月才會到貨。

科技研究公司IDC上周以供應短缺和物流問題為由，將今年PC（包括桌機與筆電）出貨成長率預測由18％調降至14.2％。

賓州景觀管理公司BrightView Holdings資訊長布魯斯（Brian Bruce）表示，在疫情以前，通常採購PC只須幾周時間即可到貨，但現在下單至送達平均需要3個月。

BrightView在紐約證交所上市，目前約有2萬名員工。布魯斯指出，每天該公司會透過供應商CDW購買大約1,000台戴爾電腦。眼見採購前置期不斷延長，布魯斯提到，該公司已作出調整，會先儘早評估需求，以因應任何需求增加情況。