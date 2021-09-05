物價漲、就業成長減弱 美恐陷停滯性通膨

在最新報告顯示美國就業成長減弱之際，物價及勞工薪資卻持續飆高，令外界擔憂美國陷入停滯性通膨（stagflation），也讓聯準會購債計畫退場時機生變。

美國上周公布8月非農就業人口增加23.5萬人，足足比華爾街預期增幅少了50萬人。然而，過去2周以來原油價格暴漲13％，連帶推動消費者物價上漲，令不少人想起1970年代停滯性通膨的情景。當年美國物價漲翻天、失業率飆高，導致經濟成長減速，股市也一蹶不振。

聯準會主席鮑爾一再避免使用「停滯性通膨」來形容經濟現況，並強調短期內物價飆漲只是暫時現象，而就業成長減速也是近日新冠肺炎變種病毒造成的暫時現象。但仍有經濟學家認為，假設疫情長期持續下去，聯準會口中的暫時現象恐將成為常態。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示：「有些人將矛頭指向Delta變種病毒，有些人則認為是勞工市場運作不當使企業徵不到適當人才。」但無論如何，聯準會每月1,200億美元的購債計畫短期內恐怕無法退場。

《巴倫周刊》報導，美國8月就業報告可從兩處細節看出停滯性通膨已經存在。首先，8月美國勞動參與率維持在7月的61.7％，低於疫情前的63.3％。隨著政府提供的每周300美元疫情相關失業補助在9月陸續到期，經濟學家原本預期在疫情中失業的1,100萬人已開始重返勞工市場，但8月勞動參與率顯示事實相反。

在失業勞工不願重返職場的情況下，企業付出更多薪資吸引人才，再透過商品及服務漲價來彌補人事成本增加造成的負擔。

Bleakley顧問公司投資長布魯克瓦爾（Peter Broockvar）表示：「我們已開始看到勞工薪資與物價雙漲的跡象。」8月勞工平均時薪月增0.6％，年增4.3％。

眼看美國停滯性通膨逐漸形成，經濟學家已經開始調降經濟預期。牛津經濟研究院預期美國第三季經濟成長2.7％，低於先前預期的6.5％成長率。

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