印度手握大量稀土 為何仍被大陸壓著打？

印度前政府官員指出，中國大陸幾乎掌控全球稀土供應鏈，而印度國內蘊藏的稀土雖排名全球第5，卻在北京長期戰略規劃下無力反抗，因此他呼籲印度政府建立專門負責稀土事務的新部會、放寬相關管制、吸引更多廠商投資，並拉攏美國等海外盟友，避免國內先進產業遭大陸控制。

印度前資訊與廣播部長泰瓦瑞（Manish Tewari）投書新聞網站「亞洲時代」（The Asian Age），強調北京政府在長期戰略規劃下，以不計生態後果的方式開採與加工稀土，並提供各式政府補助，讓企業藉此大幅壓低成本，與其他國家的稀土廠商進行削價競爭，已成功迫使全球多個礦場關閉。

泰瓦瑞強調，中國大陸已控制全球近90%的稀土開採和加工，有能力影響各國的先進技術產品供應鏈，而近年與其關係緊張的印度，則正面臨重大風險。印度國內蘊藏的稀土雖排名全球第5，但2020年的開採量卻僅有3000噸，別說是中國大陸的14萬噸，連美國的3.8萬噸都遠遠不及，且印度十分缺乏對稀土的加工能力。

泰瓦瑞指出，印度目前開採稀土主要是為滿足核子原料需求，應創建專門負責稀土事務的新部門，並著重於放寬相關管制，以提高印度稀土產量為唯一目標；並鼓勵更多行為者加入印度稀土供應鏈，確保從開採到加工的所有環節都能獲得足夠資金；在充分運用印度洋區域稀土的同時，阻止中國大陸進場分一杯羹；最重要的是，應拉攏美國、日本、澳洲等四方安全對話（Quad）盟友共同制定對策，合作對抗北京政府的稀土戰略。

文章來源：The rare earth metal race: How India lost it to China

（中時新聞網 蘇尹崧）