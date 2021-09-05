美就業人數慘 這數據更恐怖 專家憶1960大通膨 連Fed都失控

8月非農大爆冷，數據令人失望，但專家日前表示，相對而言，即將出爐8月通膨數據更重要，且對美股的衝擊更大，有經濟歷史學家回憶起1960年的大通膨時代，警告若通膨不斷上漲，過去的慘劇恐將重演，當時情況連聯準會（Fed）主席都無法控制住局面。

美國勞工部3日公布，8月非農就業人數僅增23.5萬人，遠低預期72萬人，以及前直修正後的105.3萬人，然儘管非農就業數據差強人意，美股表現相對抗跌，道指小跌0.2%，那指、費半收紅分別小漲0.2%、0.5%。

日前賓州大學商學院知名金融教授席格爾（Jeremy Siegel）表示，雖然市場關注8月非農就業數據，但相較之下，8月的通膨數據對美股的衝擊可能會更大，「就我個人觀點來看，8月的通膨數據比非農就業數據更為重要，因為通膨一旦超出預期，Fed將不得不採取更激進的行動」。

《CNBC》報導，經濟歷史學家佛格森（Niall Ferguson）指出，美國政府在通膨上漲的問題面臨挑戰，在疫情期間大肆的印鈔票，如今這種財政刺激帶來了副作用，一場公共衛生災難衍生出了另一場財政、貨幣和潛在的通膨災難，「但這不是場大災難，不會死人，不過通膨上升仍是個問題」。

Fed和華爾街部分經濟學家均認為，通膨的上升為暫時性的狀況，但佛格森對此質疑，「暫時是多久？預期何時開始轉變？」；佛格森認為，目前或許不會重回1970年代的通膨災難，但可能將重演1960年後期的情況，當時的Fed主席馬丁（McChesney Martin）失去對通膨預期的掌控，進而衍生出1970年停滯性通膨的慘況。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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