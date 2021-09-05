碳權時代來臨 能源交易商搶進

隨著西方國家逐年提高排碳量限制，且各國陸續建立碳權市場，全球碳權市場前景備受看好，吸引Vitol、嘉能可（Glencore）等商品交易商及能源公司、投資機構建立碳權交易部門。

研究機構Refinitiv統計，去年歐洲碳權市場及美國加州、紐西蘭等規模較小的碳權市場合計規模成長23％，達到2,810億美元。相較於全球規模數兆美元的原油市場及天然氣、電力等其他能源市場，碳權市場規模或許不起眼，但成長潛力卻相當可觀。研究機構Wood Mackenzie預估，2050年前全球碳權市場規模可達22兆美元。

目前全球最大的歐盟碳權市場即將擴大規模，而中國政府近日也開始建立當地碳權市場，美國總統拜登也有意跟進。

殼牌及英國石油兩大能源公司旗下的碳權交易部門已在歐洲碳權市場深耕多年，近日連Vitol及嘉能可等商品交易商也踏入這塊領域。私營商品交易商Trafigura碳權交易部門主管豪曼（Hannah Hauman）預測，假設各國碳權市場及相關法規快速確立，碳權市場規模最快可望在2025年前超越油市規模。

今年以來Vitol旗下碳權交易員人數已倍增至14人，嘉能可也從英國石油挖角兩名高層來帶領碳權交易部門。英國石油為了留住人才，在今年初為碳權交易員調薪。業界人士透露，資深碳權交易員底薪約在15萬至20萬美元，但績效獎金豐厚。

過去兩年來，英國石油商品交易量有5％至10％來自碳權交易。這段期間英國石油年度商品交易獲利約在35億至40億美元，其中約有5千萬至1億美元來自碳權交易。殼牌發言人也表示，公司將擴大投資碳權市場以實現能源事業淨零排碳的目標。

除了能源公司及交易商之外，越來越多投資機構也看好碳權市場前景。倫敦投資機構Pollination集團近日就和匯豐全球資產管理公司共同推出碳權基金。

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