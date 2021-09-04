美8月就業人數慘 經濟學家點出關鍵原因

美國8月非農就業數據遠低預期，就業人數僅增加23.5萬人，但平均時薪的增幅則符合預期，然有經濟學家解釋，勞動力市場的短缺情況，並不僅體現出「缺工」的問題，而是在通膨走高的背景，美國人對雇主給出的薪資不滿意，導致就業意願低落。

美國8月非農就業數據僅增加23.5萬人，遠低於預期72萬人和前值修正後的105.3萬人，創下自7個月以來的新低，不過雖然就業人數差強人意，但在失業率上則從7月的5.4%降至5.2%，符合預期，而8月的平均時薪月升0.6%，也高於預期的0.3%。

《巴隆周刊》報導，加州大學柏克萊勞工經濟學家Enrique Lopezlira 與 Ken Jacobs指出，隨著經濟逐漸走出疫情的陰霾，但許多雇主仍遭「缺工」之苦，然這並不代表毫無勞動力可用，而是有意願上工，且滿意雇主薪資的勞工太少，換言之，並非工人的需求攀高，而是薪資太低了。

儘管有些工人的薪資確實明顯增加，但並不是所有工人都有議價空間，實際上，仍有數百萬的工人持續領著低薪，再加上如今通膨走升的環境，讓他們在維持生計的困難度不斷攀升。

事實上，在過去40年以來，基層工人的薪資成長十分緩慢，從1979年開始，薪資和生產力之間的差距已經明顯擴大，生產力增長62%，薪資僅增長18%，然而為何生產力提升，基層員工的獲益卻有限？因為獲利全數由高層吸收，這也是為什麼在疫情期間，會出現富人更富，而勞動力市場卻大規模失業的景況。

雖然如今薪資調漲，但也僅讓服務從業人員的薪資回溫至疫情前而已，在改善工人的收入還有很多的增長空間，而工會在其中則扮演的至關重要的角色，維護工人含薪資福利等各項權益。

然雖然工會對工人有一定支持，但美國工人在談判中仍居於下風，目前正待參議院投票表決保護組織權（PRO）法案，此立法旨在加強保護工人加入工會權力的聯邦法律，以恢復經濟的公平性。 （中時新聞網 蔡宗倫）

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