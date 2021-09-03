日相菅義偉月底卸任 日股大漲

日本首相菅義偉3日宣布不會參加9月29日自民黨總裁選舉，此消息震撼日本政壇。這意味著，隨著他的總裁任期於9月底屆滿，他將卸下首相職位，結束僅一年的任期，日本首相將換人當。

日經225指數3日收漲2.05％，報29,128.11點，創下6月16日以來收盤新高，本周累漲5.4％。東證一部指數收漲1.61％，報2,015.45點，改寫逾30年新高。

日股周五應聲大漲，原因在於菅義偉不得民心，他的離職有助於執政黨在10月17日眾院選舉取勝，且繼任者料將延續他提高政府支出以拉抬經濟的政策。

現年72歲的菅義偉周五於黨高層會議表態，不會尋求自民黨總裁連任，自己會將全副心力放在防治疫情上頭。自民黨主宰日本政壇，首相向來由該黨總裁擔任，換言之，下任首相將是接替菅義偉擔任自民黨總裁的人，或是由反對黨黨魁擔任，但後者機率不高。

日本Delta病毒疫情持續升溫，對於菅義偉領導威信帶來致命打擊，導致他最近民調支持度跌至30％以下。菅義偉先前扛住國內批評聲浪堅持舉辦東奧，即便身為東道主的日本獲得創紀錄獎牌數量，依然無法安撫民眾不滿情緒。 前外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida）與前總務大臣高市早苗（Sanae Takaichi）兩人皆已表態參選自民黨總裁。而負責疫苗接種計畫的現任行政改革擔當大臣河野太郎（Taro Kono）與前防衛大臣石破茂（Shigeru Ishiba）也被視為熱門人選。