美股今晚狂噴？下殺？就等1件大事開獎

美國8月非農就業報告將於周五（台北時間3日晚間8時30分）公布，若就業人數大增，聯準會（Fed）可能提前縮減購債，對股市來說是個壞消息，將引發市場劇烈震盪。

巴隆周刊（Barron’s）報導，市場預期8 月非農就業新增72萬人，如果數據符合預期或略為增加，將印證即使Delta變種病毒肆虐，經濟仍持續復甦；但若非農數字亮眼，將是市場利空，反映出經濟成長過快，Fed勢必採取行動來降溫。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye表示，如果8月非農就業新增90萬人，失業率將降至 5.2%、甚至5%以下。他說，若就業數據「過熱」，市場可能擔憂聯準會將提前在11月啟動減債，規模從目前每月1200億美元減至900億美元。現階段投資人預估Fed在今年12月或明年1月才開始減債。一旦Fed提早祭出減債行動，股市跌勢會更兇猛，標普500指數恐向下修正超過1%。

非農就業數據強勁，不僅重創股市，美國10年期公債殖利率也會從周四1.3%攀升至1.4%以上，衝擊對長債殖利率較敏感的科技股，導致市場資金撤出，轉戰周期性成長股，引發新一波類股輪動。

今晚公布8月非農報告，為近年來最受市場高度關注的一次，原因是Fed主席鮑爾在上周全球央行年會上表示，Fed將聚焦就業市場數據，以決定何時展開縮減購債時機。

（中時新聞網 吳美觀）