今（9/3）日國際財經新聞重點摘要：

1.侵犯隱私權 蘋果Siri面臨集體訴訟

美國一位聯邦法官周四指出，蘋果必須面對一項集體訴訟，指控其語音助理Siri侵犯了用戶隱私權。

美國地方法官Jeffrey White表示，原告試圖證明，Siri由於被「意外地啟動」而定期地側錄他們的對話，蘋果還向廣告商等第三方透露了這些對話。

一位Siri使用者表示，他曾與醫生討論一個品牌的手術治療法，之後就收到該治療法的廣告；另外兩位用戶表示，他們曾討論Air Jordan運動鞋、Pit Viper太陽鏡和Olive Garden連鎖餐廳，導致他們隨後收到這些產品的廣告。

在一般情況下，用戶必須說出Hi Siri等關鍵詞，才會啟動語音助理功能。

該加州地方法院法官表示，原告可能控訴蘋果違反聯邦竊聽法和加州隱私法，以及違反了合約。而法官駁回一項反競爭法的指控。

加州另一名法官指出，谷歌語音助理的用戶也可能對谷歌和Alphabet提起類似訴訟。（時報資訊 張朝欽）

2.亞馬遜自家品牌電視 傳10月在美推出

據Business Insider報導，亞馬遜正計畫十月在美國推出自家品牌的電視。

該項開發計畫參與的團隊包括亞馬遜裝置(Amazon Devices)以及亞馬遜子公司Lab126。據熟知內情人士指出，開發時間已經歷經約兩年。

亞馬遜電視將配備有語音助理Alexa功能；這些電視由第三方設計和製造，其中一家為來自中國的TCL科技。

亞馬遜對此沒有評論。

亞馬遜在去年底於印度推出一款Amazon Basics品牌的智慧電視，僅在印度販售，內建亞馬遜FireOS，可以在當地電視頻道和5000多款的Apps之間切換。（時報資訊 張朝欽）

3.要不要解封 澳洲中央與地方互槓

3日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）試著說服地方政府將全面性重啟商業活動。不過，因為雪梨與墨爾本疫情急劇升溫，引起不少民眾又陷於恐慌之中。

澳洲最大的兩個城市雪梨與墨爾本，以及首都坎培拉正面對第3波新冠疫情，因此澳洲全部2500萬人口中，半數以上正被限制社交活動中。相反地，其它澳洲各地卻沒受到新冠病毒騷擾。

澳洲政府現在很苦惱，因為昆士蘭州與西澳大利亞州均表示，就算疫苗接種率高達7或8成，也不會立刻解禁，表示還是會持續封城。但迄今，只有36%的澳洲人完全接種兩劑新冠疫苗。

昆士蘭州曾強硬表示，在所有12歲以下孩童打過疫苗之前，是不會重啟邊境的。澳洲政府也計畫從13日起，讓所有12至15歲者可施打疫苗。同時，目前也沒有任何一個國家，為不到12歲兒童接種疫苗。

澳洲現任總理莫里森，希望在2022年大選之前能結束封城現狀，以及讓當地經濟快一點好起來。因此，才會出現地方各州與中央政府齟齬畫面。

日前，昆士蘭州和西澳大利亞州也表示，當新南威爾斯州疫情較和緩時，同意解封重新開放。不過，3日卻是疫情最嚴重的一天，因為有1,431位新確診以及12位死亡。

新南威爾斯州也示警當地民眾，接下來的兩周可能進入疫情最嚴峻時期。同時，澳洲醫療系統也亮起紅燈，醫界疾呼解封前一定要先提升疫苗接種率。自2020年新冠疫情開始以來，澳洲總共有5.82萬病例與1,032位死亡。（時報資訊 柳繼剛）

4.拒撤政治app 俄羅斯擬罰款谷哥、蘋果

據俄羅斯通訊監管單位相關人士的意見指出，關於蘋果和谷歌拒絕將反對派人士納瓦尼(Alexei Navalny)的app從他們的應用商店中移除，俄羅斯當局可能會將之視為干預本周的國會選舉。

納瓦尼的政治盟友計畫使用一款app，得以組織策略性投票活動，以打擊主導政治局勢的執政黨。

通訊監管單位Roskomnadzor指出，谷歌和蘋果沒有限制該款app的取得，可能面臨400萬俄羅斯盧布(約5.5萬美元)的初步罰款。不採取行動是違反俄羅斯法律，也可能被視為是美國公司干預俄羅斯選舉。

俄羅斯官方在上個月要求蘋果和谷歌將該款app從商店中移除；俄羅斯也使用新型的數位設備瞄準該款app，試圖監控和禁止其使用。（時報資訊 張朝欽）