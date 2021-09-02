蘋果讓步 開放App Store外部付費系統

蘋果App Store政策受到各國政府打壓後，終於做出些微讓步，宣布開放Spotify、網飛及其他影音應用程式使用外部付費系統，避免蘋果對第三方付費訂閱服務抽成營收。

蘋果1日宣布上述政策變更是為了讓日本公平交易委員會終結調查所做出的讓步，預計新政策將在明年初生效且適用全球。未來凡是提供電子書、影片、音樂等數位內容付費訂閱服務的應用程式，都可在程式內提供連結，讓iOS用戶連到外部網站申請付費訂閱，避免蘋果分享這部分的營收，但遊戲應用程式不在此列。

長久以來，App Store禁止第三方應用程式開發商在程式內插入外部付費系統，目的就是強迫程式開發商與蘋果分享30％營收。

蘋果去年度營收2,745億美元有538億美元來自軟體服務，其中最大搖錢樹就是App Store，但App Store的壟斷政策已在各國引來撻伐。

日本公平交易委員會自五年前便針對App Store營收分享政策展開調查。韓國國會也在8月底通過法案，禁止App Store強迫應用程式開發商分享30％營收，開創全球先例。

眼看各國政府緊咬不放，蘋果近日開始釋出善意。蘋果上周在美國針對數家程式開發商提出的集體訴訟達成和解，不再禁止這些應用程式透過電子郵件提供用戶外部付費管道。

然而，蘋果的讓步看在應用程式開發商眼裡只是表面功夫。Spotify稍早發布聲明表示：「有限的反引導修正無法解決所有問題。」Spotify打算在歐盟控告App Store壟斷市場。

在美國法庭與蘋果鬧得不可開交的熱門遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games也批評，蘋果最新讓步缺乏誠意。

Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）表示：「蘋果應該分別開放iOS硬體、應用程式商店、付款系統及服務與外部競爭，而非採取這種朝令夕改的手段讓iOS的壟斷行為得過且過。」