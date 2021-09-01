美股｜ 小非農爆冷 標普收平 那指創新高

有「小非農」之稱的 ADP 新增就業數據遠低於市場預期，市場消化這份就業報告，美股9月開局首日，四大指數漲跌互見。

道瓊指數漲跌48.2點或0.14%，收35,312.53點。那斯達克指數漲50.15點或0.33%，以15,309.38點作收。標普500指數漲1.41點或0.03%，收在4,524.09點。費城半導體指數跌17.77 點或0.52%，收3,399.95點。

美國官方就業報告出爐前夕，有「小非農」之稱的 ADP 新增就業數據1日（周三）公布，顯示8月民間就業僅增加37.4萬，遠低於市場預期，透露Delta疫情升溫可能衝擊就業市場復甦，並將影響聯準會（Fed）量化寬鬆退場的時程布局。

根據ADP發布的全國就業報告顯示，8月民間部門總共新增37.4萬就業，增數雖高於7月的32.6萬，但遠低於華爾街預估的60萬。

ADP首席經濟學家李察森（Nela Richardson）表示，「我們的數據顯示勞動市場復甦力道已轉弱，相較於上半年就業人口強勁成長，下半年就業成長呈現下跌。」

鮑爾上周五在央行年會上指出，QE措施雖然可能在今年底前開始退場，但Fed並不急於升息。巴克萊銀行駐東京資深貨幣策略師門田表示，「上周五的央行年會，在貨幣政策走向方面鮑爾其實並未提供新的訊息，市場目前都在靜待周五的官方就業報告，以便從中判斷Fed的QE退場時點。」

據 KPMG調查報告指出，全球大企業CEO對於全球經濟前景以經恢復到疫情前水準，並且有大多數企業打算透過收購企業促成經濟成長。儘管 Delta 變種病毒疫情持續衝擊，疫情對於經濟充滿不確定性，但是有60%企業領導人對未來3年全球經濟充滿信心，90%高管認為，會在未來3年尋求收購機會。

太陽能股Sunrun飆漲6.21%，先前摩根大通預測該公司股價將再上漲90%。

在摩根大通預測將上漲90%後，太陽能股Sunrun飆升6.21%。

視訊會議軟體商Zoom Video周三暴跌近17%，方舟投資（Ark）創辦人伍德（Cathie Wood）斥資逾5,600萬美元（約新台幣15.6億元），逢低加碼買進近20萬股，Zoom Video股價隨後小幅回彈0.47%。

台股主要ADR：

台積電漲1.22%；聯電漲4.22％；中華電信跌1.62％。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜漲2.67點（或0.70%），收382.05美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲0.68點（或0.45%），收152.51美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲8.21點（或0.24%），收3,479.00美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜漲7.60點（或0.26%），收 2,916.84美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜跌0.05點（或0.02%），收301.83美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜漲12.88點（或2.26%），收582.07美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜跌1.63點（或0.22%），收734.09美元。

阿里巴巴｜ALIBABA（BABA）｜漲6.29點（或3.77%），收173.28美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜跌0.39點（或0.72%），收53.67美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜漲0.44點（或0.30%），收146.45美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜跌4.05點（或0.81%），收493.16美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜漲0.56點（或0.25%），收224.41美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜ 跌2.56點（或1.34%），收188.35美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜ 漲9.13點（或1.10%），收842.17美元。

美光｜Micron（MU）｜漲0.02點（或0.03%），收73.72美元。

超微｜AMD（AMD）｜跌0.73點（或0.66%），收109.99美元。

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