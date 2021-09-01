今（9/1）日國際財經新聞重點摘要：

1.1年來首次 韓8月PMI動能降至51.2

在全球新冠疫情緊繃，以及供應鏈持續斷鏈，韓國8月PMI(採購經理人指數)增幅趨緩，且在過去12個月中首次出現。不過，還是維持在景氣榮枯點以上位置。

韓國8月IHS Markit採購經理人指數為51.2，雖低於7月的53，但已連續11個月都維持在50這個關鍵分水嶺之上，表示景氣還是在擴張。

IHS Markit認為，新冠病毒造成供應面青黃不接，尤其是半導體市場，同時業者營運受阻下，產能也跟著減少。美日主要出口地區雖需求強勁，但疫情造成的衝擊性還是不小。

這份報告中，生產項目指數為49.1，結束連11個月擴張成長，並低於7月的53.5。而8月新訂單雖有增加，但增速也是10個月以來最慢，出口訂單成長也趨緩，主要還是受到新冠病毒的影響。

不過，調查發現部分韓企為了確保2021下半年出貨無虞，有在增加員工配置人力。同時，由於原物料持續短缺，韓國製造業者平均成本將進一步增加，物價勢必也跟著上漲。

IHS Markit表示，全球原物料與運輸方面都不順暢，尤其是半導體產品，所以很多股市中的產業指數都走弱。但這些受訪業者還是樂觀認為，未來12個月之內景氣可望好轉。因此，有關未來生產相關指數，也從7月的59.5升至8月的61.2。（時報資訊 柳繼剛）

2.疫情再起 日本8月製造業擴張放緩

因亞洲疫情再起導致供應鏈受阻，使日本8月製造業活動擴張速度趨緩，海外訂單則出現7個月以來首度萎縮。

日本au Jibun銀行的8月份製造業採購經理人指數（PMI）終值經季調後由7月的53.0降至52.7，略高於初值的52.4。

IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，東南亞新冠病毒感染人數急速攀升，是日本製造商面臨需求放緩的關鍵原因之一。疫情限制措施以及原物料短缺以致於供應鏈問題惡化，仍是影響生產與訂單的阻力。

該份PMI調查顯示，整體新訂單指數創今年1月以來最緩慢擴張，新出口訂單則呈現年初以來首見衰退。（工商時報 陳怡均）

3.疫苖接種模範生 愛爾蘭10月解除幾乎所有防疫限制

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）周二宣布，愛爾蘭將在10月取消幾乎所有的防疫限制。

在新冠疫情肆虐下，該國曾是歐洲封鎖時間最長的國家之一，如今則成為這片歐洲大陸上推展新冠疫苖最成功的國家之一。

近幾周來，愛爾蘭政府受到舉辦現場活動的產業猛烈批評，因為英國的疫苖接種率較低，卻已在7月19日取消大部分防疫限制。

愛爾蘭政府周二宣布自10月22日起，將取消進入酒吧和餐廳必須出示新冠疫苗接種證明的規定，對參加室內和室外活動的所有人流管控措施也將取消。

作為分階段鬆綁防疫限制計畫的一部分，該國政府建議下周起以 60%的容留量重新開放劇院和電影院，並自9月20日起讓非必要業務從業人員重返辦公室。

總理馬丁表示，由於我們疫苗接種小組的努力，且由於各位負起責任接種了疫苖，現在我們將進入這場大流行病的全新階段。

愛爾蘭幾乎90%的成年人都已經完整接種疫苗，12歲以上人口的接種率也達到了8成。

不過總理馬丁仍提出警告，在可預見的確診數下滑之前，未來幾周感染病例數將增加，他表示：「我們不太可能徹底擺脫這個病毒」。（時報資訊 柯婉琇）

4.無懼Delta 全球CEO信心重返疫情水準

根據安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）周三公布的調查報告，全球大型企業的執行長們（CEO）對世界經濟前景的信心已經重返疫前水準，且大部分企業領導人都有意進行收購以促進營運增長。

安侯建業出具報告指出，儘管因Delta新冠變種病毒導致情勢仍具不確定性，但60%的企業領導人對未來3年的全球經濟充滿信心，比例遠高於2021年初類似調查中的42%。

近9成的全球大型企業執行長們表示，他們正在尋找未來3年的收購標的。

安侯建業全球董事長兼執行長Bill Thomas表示，儘管這場大流行病仍存在不確定性，但執行長們對於全球經濟正在強勁復甦越來越有信心。

調查亦顯示，執行長們將網路犯罪、氣候變遷和供應鏈風險視為成長的最大威脅。超過一半的受訪者表示，這場大流行病使其供應鏈受到壓力。

近80%受訪者表示，正在規畫中的全球最低稅負制度，對其企業的成長目標是「一大問題」。

去年8月有超過三分之二受訪者表示考慮因這場大流行病而減少辦公空間，而這份今年同期的最新調查則顯示只有21%受訪者有這個打算。近4成執行長表示員工已採用混合工作模式，其中，大多數員工每周遠端上班2或3天。

安侯建業在6月29日至8月6日，對澳洲、加拿大、中國、法國、德國、印度、義大利、日本、西班牙、英國和美國年營收超過5億美元企業的1,325名執行官長進行這項調查。（時報資訊 柯婉琇）

5.房價飆升＋通膨預期 聯準會頭更痛了

周二發布有關於美國房價趨勢和消費者預期的數據，顯示近期內美國經濟將面臨更多通膨問題，可能使聯準會應對通膨的壓力升高。

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）全美20大城市6月房價指數上漲1.77%，與去年同期相比則大漲19.08%，超出市場預期的年漲18.6%，並創下1987年展開這項調查以來的最大漲幅。

全美房價指數年漲18.6%，高於5月的年漲16.8%，創下史上最大漲幅。與2006年上一次房市榮景的高峰值相比，今年全美房價還上漲了41%。

全美前10大城市6月房價指數年漲18.5%，亦高於5月的年漲16.6%。

在2007年爆發次貸危機，並在2008年引爆全球金融海嘯之前，美國房價漲最兇時，是在2005年9月的年漲14.4%。

此外，世界大型企業聯合會公布，8月美國消費者對未來12個月的通膨預期從7月的6.6%進一步升高至6.8%，更較去年同期大幅升高1整個百分點。

這兩項指標都發出重要的警訊，住房成本在大多數通膨指標的占比都很大，例如約佔整體消費者物價指數（CPI）的三分之一，在核心CPI的占比則更高，而通膨預期向來被視為是衡量通膨走勢的關鍵指標。

美國前財政部長、歐巴馬時期的白宮經濟顧問桑默斯（Larry Summers）最近在推特上發文表示：「每當你聽到通膨是暫時的，請記住翻倍的房價通膨尚未出現在指數中。住房佔核心CPI高達40%」。

上周五聯準會主席鮑爾在全球央行年會上表示，央行將在年底前縮減購債規模，但不急於調升利率，他並重申通膨將隨著時間降溫。桑默斯對此看法相當不以為然，並表示鮑爾誤判通膨情勢和其風險。

儘管如此，許多華爾街經濟學家仍然認為，隨著供應鏈問題，以及商品和勞動力等暫時性因素消退，聯準會對於通膨將降溫的預期是正確的。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示：「我們認為通膨預期已經接近到頂，隨著油價放緩帶動零售汽油價格下滑，通膨預期應該會在未來幾個月下降」。 （時報資訊 柯婉琇）

6.Q3經濟壞兆頭 德國7月零售銷售額暴跌

德國周三公布的官方數據顯示，在連續兩個月大幅成長之後，德國7月零售銷售額的衰退力道遠超出預期，成為這個歐洲最大經濟體由消費者驅動的復甦可能在第三季失去動能的第一個跡象。

德國聯邦統計局公布，7月零售銷售額月減5.1%，表現遠不及6月份修正後的月增4.5%和5月的月增4.6%，亦較經濟學家預估的月減 0.9%大幅惡化。

該部門表示，因為德國在6月解除了全國大部分地區的防疫購物限制，因此7月的比較數據遭到嚴重扭曲。事實上，7月零售銷售額與去年同期相比只小跌0.3%，而與2020年2月爆發新冠疫情之前相比，則成長了3.8%。

德國經濟在第二季重拾增長，但由於供應鏈瓶頸導致工業生產放緩，其復甦力道不及其他歐元區國家。

Bankhaus Lampe分析師Alexander Krueger表示，受惠於強勁的勞動力市場，以及越來越多企業縮減在疫情期間推出的短期就業計畫，德國的零售銷售額可能在未來幾個月復甦。不過，第三季家庭支出帶給經濟的提振可能不如市場普遍預期。 （時報資訊 柯婉琇）