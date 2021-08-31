德翔：澳洲、印巴線貨櫃船運價倍數漲

疫情改變全球物流供應鏈，考驗航商在航線、船隊的調度能耐。德翔海運董事長陳德勝表示，第三季東南亞疫情嚴峻，越南貨量大減五成，許多船公司抽船因應；相較下，印度、巴基斯坦航線缺船，澳洲進入節慶採購旺季，運力吃緊吸引加班船前往。目前澳洲線運價4,000美元、印巴線運價3,000～5,000美元，皆倍數成長。

德翔已調派船隊馳援印巴、澳洲線，包括抽調越南線2,700TEU貨櫃船到澳洲等，預估帶動第三季獲利優於第二季，加上第四季是亞洲區間航線旺季，陳德勝表示，今（2021）年全年稅前淨利目標將挑戰250億元。德翔上半年營收約240億元、稅前淨利約110億元。

陳德勝表示，塞港造成缺船、缺櫃，推升貨櫃船高運價，尤其是跨太平洋航線，吸引各路航商調派船隻前往賺取高運價，導致印度、巴基斯坦等多條航線缺船，帶動近洋線運價跟著漲，近期連大陸內貿船都搶攻外貿近洋線商機。

目前菲律賓、越南、泰國、星馬等地受到疫情影響貨量，尤以越南胡志明市進行硬封城後價量下滑明顯。預期在越南政府強力控制後，9月可望逐漸恢復正常，菲律賓政府也將大馬尼拉區防疫降級，已開始感受市場回溫。

截至今年8月，德翔共有47艘船，包括自營24艘、租船23艘，預計2021～2024年增加新造船與現成船29艘、88,190TEU，屆時自有船隊總數將達44艘、總運力118,721箱。

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