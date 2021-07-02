運價狂飆沒終點？專家：起碼旺到這時候

從去年下半年開始，全球市場需求大幅提升，貨櫃航運接連出現缺櫃、塞港狀況，進而推升運價上漲，目前仍未有趨緩跡象，有專家認為，隨著航運進入第三季旺季，短時間內運價很難回落，最快可能要等到明年才有機會緩解。

綜合外媒報導，航運業過去飽受運能過剩的問題困擾，因此多數的航運商都沒有意願訂購新船，但自從去年夏天開始，消費需求急速復甦，並在2021年呈現更猛烈的反彈，供需不平衡的狀況下，運價費率持續攀高。

近期波羅的海全球貨櫃運價指數仍維持高檔，上月30日更曾創下新高的6,282點，且今年從上海到美西的報價已飆漲逾66%，若從去年初算起，則是已上漲超過4倍。

有不具名的航運商表示，「按照疫情暴發前的情況，基於現有運力及新訂單有限的考量，預期今年的供需會達到平衡，但新冠疫情動搖供應鏈，運費開始飆升，現在大家都考慮要購買新船隻。」

航運經紀公司Braemar ACM旗下分析師Jonathan Roach則認為，超級循環週期還會繼續，新冠肺炎疫情已經成為貨櫃航運費率上漲的重要原因，運費飆漲出現一發不可收拾的狀況，可能要等到明年有機會緩解。

此外，全球資訊供應商IHS Markit旗下運輸諮詢部門總監Paul Bingham也表示，「所有商品的庫存量還是相當低，我們認為要在今年擺脫緊繃狀況已不太可能，至少未來6個月不會發生，也許要到2022年才有機會緩解。」

由於此次航運劇烈成長的狀況相當罕見，航運分析機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen坦言，目前還是很難抓出貨櫃航運正常化的時間表，因為過去並沒有歷史經驗可讓我們參考，但我認為最終一定會減弱，只是很難預測會在何時發生。

（中時新聞網 郭宜欣 ）

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