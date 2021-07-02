印度10億美元獎勵計畫 兩台廠獲欽點

印度政府砸10億美元，用來獎勵製造筆電、平板與個人電腦，以振興出口的企業優惠名單出爐。在4家雀屏中選全球科技大廠中，台灣即拿下兩個名額，分別是緯創（Wistron）的ICT與富士康（Foxconn）的Rising Stars。至於，其餘兩家美企為戴爾（Dell）與偉創力（Flex）

印度政府表示，除了上述4家國際大廠外，也有10家印度國內企業入列，包括智慧手機製造商Lava與幫中國大陸小米（Xiaomi）印度分公司製造電視機的Dixon。

根據這項優惠計畫，這些製造商將以2019至2020年為基準年，在未來4年中，除了規定的一定額度外，多出來的銷售量將可獲得1%至4%不等的現金回饋。同時，這些獲選企業預計可生產約215.9億美元等值的IT（資訊科技）硬體，並創造逾3.6萬個工作機會。

印度這項新計畫，也有幫蘋果電腦組裝一些在印度當地販賣的iPad平板電腦。由於印度政府積極推動科技產業，也讓蘋果供應商富士康與緯創都有意在印擴廠。同時，也促使和碩（Pegatron）在當地設廠意願。

印度總理莫迪（Modi）這項與全球市場連結的高科技製造出口計畫，也幫助印度成為僅次於中國大陸，全世界第2大手機製造國。

印度希望複製其它國家製造手機等高科技產品成功經驗，增加使用自製產品，並減少進口數量。

（時報編譯 柳繼剛）

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