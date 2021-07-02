比特幣還能東山再起？5大風險恐釀崩盤

今年上半年比特幣價格波動相當大，雖在4月站上近6.5萬美元的歷史新高，但6月結束時只剩下約3.6萬美元的價格，已從最高點重挫超過47%，讓不少人好奇比特幣後市。展望下半年，包括監管風險、挖礦環保議題、波動性過大、迷因幣騙局及穩定幣審查都成為比特幣面臨的五大風險，同時也是投資缺點。

CNBC報導，儘管比特幣的支持者並未出清所有虛擬貨幣，但部分的投資者對於市場劇烈波動相當敏感，保持相對謹慎的態度進行投資，因此評估風險就變得很重要。

報導指出，比特幣未來有5大需要密切注意的風險，首先是各國政府對虛擬貨幣的監管，上半年大陸全面封殺虛擬貨幣，已讓比特幣受創，瑞銀（UBS）最新報告就指出，「監管政策的打擊可能會導致如泡沫般的虛擬貨幣市場破滅。」

此外，比特幣劇烈的波動性讓許多投資者能從中獲利，但這因素也讓不少保守投資者卻步，瑞銀表示，「虛擬貨幣的來源有限且缺乏多元性，這會導致虛擬貨幣價格波動很強烈，但這也代表許多買家積極追求高投機性的獲利。」

比特幣挖礦活動對環境的影響，成為未來發展受限的原因，花旗集團旗下分析師說：「環保爭議會讓各國政府干預挖礦活動，甚至下令禁止，將導致部分投資者拒絕購買比特幣。」

另外，穩定幣（Stablecoin）的審查也會影響到比特幣走勢，USDT為目前市值最大的美元穩定幣，但沒有受到監管，因此投資人擔心發行商有機會藉此操縱比特幣價格，聯準會官員Eric Rosengren就指出，USDT的快速增長令人感到憂慮，這可能擾亂短期信貸市場，為金融穩定帶來風險。

最後，報導認為，迷因幣騙局成為另一項值得關注的風險，狗狗幣在馬斯克、富豪庫班（Mark Cuban）等名人的強力支持下，價格曾攀高至0.74美元的新高，市值更一度超車福特在內的美國公司，但隨著比特幣、以太幣走弱，狗狗幣出現崩跌，現在只剩下約0.24美元的價格，暴漲或暴跌的走勢讓許多散戶深受其害。

（中時新聞網 郭宜欣）

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