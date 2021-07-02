通膨壓力快爆炸 IMF喊明年提前升息

疫後經濟強力反彈，推升通貨膨脹數據攀高，即使聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）多次喊話通膨是暫時性的，仍無法消除投資人對升息的恐慌，國際貨幣基金組織（IMF）更預測，由於政府的支出政策並未縮減，因此通膨率將會維持在高於2%的平均目標水準，這壓力會迫使聯準會可能在2022年底或2023年初升息，2022年底升息的看法則比聯準會透露的規劃還要提前。

路透社報導，IMF會晤各國官員與議員後提出經濟預測報告，上修今年美國經濟成長率預估至7%，同時認為聯準會可能會在2022年上半年開始縮減購債力道，並於年底或2023年初升息。

針對疫情下半場的經濟政策，IMF透過聲明表示，現在是政策過渡時期，無論是要確保貨幣政策繼續強力支持經濟，或縮減購債並結束寬鬆貨幣政策，都需要保持更靈活的溝通，尤其時間上相當有限。

值得一提的是，IMF雖然也認同通膨數據是暫時性的說法，但在美國消費支出物價指數（PCE）的預測上，今年漲幅最高將達到4.3%，到2022年底會減緩至2.5%，這些數字都比聯準會預測的還要高，聯準會預測今年漲幅為3.4%，但明年會下降至2.1%。

隨著疫苗接種率提高，IMF看好美國經濟活動復甦，並刺激經濟數據成長，聲明中寫道，確診人數持續下降，加上前所未有的貨幣與政策支持，可望能大幅提升未來幾個月的經濟活動，我們認為儲蓄將被拿出來使用，且經濟需求會重新回到人與人之間的服務，低迷的庫存量也會跟著提高。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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