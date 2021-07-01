全球股市上半年誰最猛？越股漲３成奪冠 台股居第三

受惠疫苗接種、經濟復甦與超寬鬆貨幣環境等多項利多的刺激，全球股市上半年多頭氣盛一片紅通通，其中越南股市表現居全球之冠，飆漲近3成，台灣股市以猛升逾2成排第三強，比屢創新高的歐美股市還要搶眼。

越南股市指數今年開春以來一路震盪走高，6月底一舉站上1,400點大關，上半年總共大漲27.60％，漲幅高居全球第一名。大盤下半年第一個交易日續漲，來到1,417點的歷史新高，上漲0.6％。

同為亞股的台灣不遑多讓，台股今年前6個月同樣破聲連連，期間累計漲幅達20.52％，表現在全球股市排第三強，僅次於越南與阿根廷股市(21.76％）。

其他亞股部份，韓股半年線強升超過14％，新加坡大盤也攻高逾10％，日股日經指數表現則相對落後，上半年漲幅還不到5％。

歐股牛氣沖天，法國大盤短短半年飆漲17.23％，德國股市勁升逾13％，英國股市表現落後一大截，僅漲8.9％，Stoxx 600泛歐股市指數跳漲13.49％。

美股表現依然強勢，道瓊工業與那斯達克指數上半年均大漲逾12％，標普5百指數更是飆高14.41％，創2000年網路泡沫以來半年線次佳紀錄，最佳紀錄為2019年上半年的17.35％。

標指6月月線上漲2.1％，已連5個月收紅，季線同時也是拉出5連漲，周三小漲0.1％，收上4,297.50點的歷史新高，今年來總共33度改寫新高。

美股迭創新高的利多包括疫苗接種、經濟解封與數兆美元的紓困方案。儘管市場對於通膨情勢有些不安，擔心聯準會可能被迫進場干預，採取避免經濟過熱的措施，但大盤依然照漲不誤。

證諸歷史，美股下半年展望持續偏多。自1979年以來，標指總共有14年在上半年大漲10％以上，這14年下半年的平均漲幅達6.3％。更重要的是，這14年下半年進一步上漲有11次，上漲機率逼近8成。