歐股｜泛歐指數月線連5紅 創2019年來最猛半年度漲勢

歐洲股市6/30（周三）全線走低，投資人憂心通膨飆升，同時面對新一波新冠疫情再次向經濟反應較敏感的類股發動攻勢，導致部分資金流出股市。

倫敦FTSE 100指數收報7,037.47點，跌50.08點（或0.71％）。法蘭克福DAX指數收報15,531.04點，跌159.55點（或1.02％）。巴黎CAC指數收報6,507.83點，跌59.6點（或0.91％）。泛歐指數STOXX 600，收報452.84點，跌3.53點（或0.77％）。

泛歐指數STOXX 600周三小跌0.8%，汽車類股跌近2%領導跌勢。在經濟快速復甦的預期之下， 推動泛歐指數STOXX 600創今年以來新高表現，並連續五個季度收紅。

儘管上半年最後一個交易日收跌，但泛歐指數STOXX 600今年來累計漲幅仍達14.4%，為2019年以來同期最瘋漲勢，總結6月表現累計上漲1.4%，為連續第五個月上漲。

汽車類股雖為周三表現最差的板塊，跌幅達1.9%，但該板塊今年以來累計跳漲逾25%。醫療照護類股是6月分表現最佳的領域，漲幅達6.7%。零售類股則是第二季最飆風的類股，跳漲近13%。

瑞銀（UBS）調升歐元區2021年國內生產總值（GDP）的預測，從4.3%上修至5.1%。但瑞銀仍示警印度變種病毒株Delta可能對經濟帶來衝擊。

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