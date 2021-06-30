美股｜標普創新高 三大指數連5季收紅

今年上半年最後一個交易日，美國小非農（ADP）數據報喜，美股6/30（周三）總結6月份及上半年強勁的表現，標普500指數再創新高，連五個季度收紅，投資人持續關注將於7/2公布的非農就業報告。

道瓊指數上漲210.22點或0.61%，收34,502.51點。那斯達克指數小跌24.38點或0.17%，以14,503.95點作收。標普500指數漲5.7點或0.13%，收在4,297.5點。費城半導體指數跌3.55 點或0.11%，收3,345.31點。

儘管在上半年最後一個交易日，美股漲跌互見，但三大指數均連續第五個季度上漲，本季度標普500指數累計上漲8.2%、道瓊指數上漲4.6%、那斯達克指數上漲9.5%。標普500指數今年上半年累計上漲達14.5%，創1998年以來同期次佳表現。

美國6月小非農ADP就業人數為69.2萬人，優於市場原先預期的60萬人，變相加強美國聯準會（Fed）縮緊貨幣政策的預期心理，其中餐飲業貢獻人數逼近一半，顯示美國實體經濟正朝著正常水準前進。Fed先前就曾表示，政策立場的變化將取決於就業市場能否公平復甦，且不會因就業率提高帶來的通膨預期就提前升息，而會配合實際通膨與其他數據。

今年第二季度畫下句點，Dakota Wealth投資經理Robert Pavlik表示，今年來標普指數累計漲幅逾14%，贏過道瓊與那斯達克指數，這意味著股市正在全面上漲。

台股主要ADR：

台積電跌0.02%；聯電跌1.20％；日月光跌2.18％；中華電信跌0.05％。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜跌4.18點（或1.19%），收347.71美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲0.63點（或0.46%），收136.96美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜跌7.98點（或0.23%），收3,440.16美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜跌14.05點（或0.56%），收 2,506.32美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜跌0.50點（或0.18%），收270.90美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜跌5.29點（或0.99%），收528.21美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜跌1.06點（或0.16%），收679.70美元。

阿里巴巴｜ALIBABA（BABA）｜跌2.60點（或1.13%），收226.84美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜跌0.61點（或1.07%），收56.14美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜漲0.31點（或0.22%），收142.93美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜跌0.31點（或0.07%），收476.84美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜跌0.97點（或0.12%），收800.10美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜ 跌0.58點（或0.30%），收192.30美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜ 跌12.84點（或1.82%），收690.84美元。

美光｜Micron（MU）｜漲2.05點（或2.47%），收84.98美元。

超微｜AMD（AMD）｜漲4.41點（或4.93%），收93.93美元。

延伸閱讀

歐股｜泛歐指數月線連5紅 創2019年來最猛半年度漲勢