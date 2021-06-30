美禁陸多晶矽恐兩敗俱傷 這國反成贏家

美國總統拜登（Joe Biden）再度對陸企出手，將含合盛矽業多家新疆太陽能企業列入黑名單，禁止其關鍵材料多晶矽的進口，據韓媒報導，這項禁令可能將改變全球太陽能產業，預測韓國多晶矽供應商OCI有望從中受惠。

《BusinessKorea》報導，大陸佔全球多晶矽產量高達45％，而美國此次的禁令可能會徹底的改變全球太陽能產業，韓國多晶矽供應商OCI，以及韓華集團旗下的韓華解決方案（Hanwha Solutions）有望從中受惠；報導指出，受大陸過去壓價競爭的影響，2家韓廠皆受到了相當程度的衝擊。

據市場研調公司指出，截至2020年的過去十年間，大陸多晶矽年產量自54,750噸，飆升至678,500噸。

業內人士表示，全球前10大的多晶矽供應商，其中有7家為大陸企業，另外3家分別為韓國OCI、德國的Wacker Chemie和美國的Hemlock，而OCI最有可能從中受惠，主要是其在價格上的競爭力遠高於後兩者。

另外，韓華解決方案也持續的在觀望，該公司於去年12月決定，今年停產多晶矽，主要是7年來從未有任何獲利。

儘管美國一系列禁令看似對大陸太陽能產業造成一定衝擊，但事實上，也對美國太陽能產業產生了巨大的影響，並與拜登所提的基建計畫相互衝突；美國之音援引智庫「戰略與國際問題研究中心（CSIS）」貿易專家賴恩施說法，「最後結果將會是太陽能產品變更貴，且延緩美國自身太陽能普及的進程，和拜登所支持的再生能源政策衝突」。（中時新聞網 蔡宗倫）

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