美科技股回不去了？專家1原因打死不退

去年科技股漲勢傲視群雄，但今年以來的表現不如預期，漲幅遠遠落後給前景更佳的金融、工業等類股，引起科技股陷入弱勢的討論，儘管如此，有專家認為科技股很難被淘汰，尤其企業體已經相當龐大，且消費行為已經改變，企業獲利成長的速度相當快。

CNN報導，上周微軟估值來到2兆美元門檻，與蘋果成為唯二進入2兆美元俱樂部的企業，另外，臉書市值也在周二衝破1兆美元，目前FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix及谷歌）加上微軟與特斯拉等科技巨頭的總市值高達9.6兆美元，約占標普500指數的總市值的25％，且不久後總市值有機會上看10兆美元。

Huntington私人銀行投資管理部門主管奧維亞特（Chad Oviatt）不擔心科技股被看衰，並認為相關類股未來性十足，「大型科技公司的壽命很長，即使在市場出現資金輪轉，他們也能成為領導者，最重要的是，消費者或企業的消費行為可能會發生永久的改變，這將會讓科技公司受益，可能會很多人會開始增加在家上班的時間，工作型態已出現改變。」

金融公司Plante Moran Financial Advisors首席投資長Jim Baird持相同看法，他說：「對於許多投資者來說，科技股仍然是一個不錯的選擇，也是長期投資組合的重要部分，我們不會告訴人們要離開科技股，因為那裡有一些偉大的企業。」

此外，Jim Baird認為，科技股的估值還沒到高點，隨著收益的飆升，能迅速將股價衝上去，「科技股的獲利成長速度夠快，足以證明其股價是合理的，若擔心科技股已到頂是錯誤的，會隨著經濟復甦反彈。」（中時新聞網 郭宜欣）

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