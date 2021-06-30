莫德納供應商:東南亞地區今年訂單近滿載

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，莫德納（Moderna）在東南亞、香港、澳門、台灣等地區的新冠肺炎（COVID-19）疫苗合作供應商裕利醫藥集團（Zuellig Pharma ）29日表示，相關區域今年的莫德納疫苗訂單「已幾乎被訂滿」，現在正在進行談判者，可能都要等到2022年才會到貨。

裕利醫藥執行長葛蘭姆（John Graham）表示，由於莫德納疫苗2021年的供貨已幾乎被訂滿，目前正在進行談判的訂單大多要到2022年才能交貨，雖然不是全部，但「若你現在才要開始談判，要設想在2022年到來前拿不到任何疫苗」。

葛蘭姆補充，此情況將依據供貨量而有所變動。他以保密為由拒絕提供任何談判和交易的細節，但透露部分國家已開始爭奪2022年甚至2023年的疫苗訂單。南韓29日才表示，其計畫於2022年購買更多mRNA疫苗作為追加劑量，以應對持續突變的新冠病毒。

「亞洲新聞台」指出，莫德納在該區域的客戶包括新加坡、菲律賓、泰國和台灣等。而另一個取得新冠疫苗的管道「疫苗全球取得機制」（COVAX），則由於主要供應國印度下令進行出口管制，導致出現達2億劑疫苗的缺口，目前仍在尋求補救方法。

新冠肺炎疫情近幾個月於東南亞等地區再度爆發，除了加劇印尼、馬來西亞、菲律賓等地的疫情，連原先疫情受到控制的新加坡、泰國、越南、台灣等地也受到挑戰，且許多人口稠密國的疫苗接種作業緩慢，使其更容易受到變種病毒的侵襲。（中時新聞網 蘇尹崧）

文章來源：Moderna’s Southeast Asia partner says regional COVID-19 vaccine supplies booked until year-end

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