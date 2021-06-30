電動車製造光環黯淡 報告揭美慘況

國際潔淨運輸理事會（Council on Clean Transportation，ICCT）周二（29日）發布最新研究報告指出，全球電動車年度生產量從2010年從數千輛到2020年飆漲至310萬輛，累積至今超過1,000萬輛。然而，從各國生產量能來比較，美國與第一的大陸市場差距愈來愈大。

據日經新聞報導，截至2020年底，大陸、歐洲以及美國的當地汽車製造各占全球電動車產量的44％、25％、18％；其中，美國2017年生產量從20％下降2個百分點。

2020年全新輕型轎車銷售量來看，電動車占歐洲市場比重10％，大陸、美國、南韓、日本分別為6％、2.3％、2.2％、0.8％。從年產量來看，大陸127萬輛、歐洲110萬輛，美國僅45萬輛，日韓分別為11萬輛。

由於電動車產業在去年電動車大廠特斯拉以及大陸新能源車、歐洲老牌車廠轉型下，推動整個產業大推進，甚至推動生產材料供應鏈，美國總統拜登上任後，也推動強化本土供應鏈的政策目標，其中就包括大容量電池生產等。此外，拜登也在參觀福特汽車生產工廠提到，將推出1,740億美元（近5兆元新台幣）發展電動車產業。

當時白宮表示，儘管美國在電動車技術領先，但在電動車、電動車電池製造競賽落後，並明指大陸是最大競爭對手。根據全球各大車廠目前宣布內容，截至2023年底，預計將對電動車產業投入3,450億美元，ICCT預估，僅有15％落在美國。

報告也提及，由於川普政府時期大力支持石化產業，加上美國消費市場不青睞電動車，導致特斯拉出走海外設廠，大陸大力補助吸引設廠，歐洲則是減碳政策推進，福斯集團甚至有望在2025年成為全球最大生產電動車產量的汽車製造商，以上情況造就美國落後的處境，ICCT預估，到2025年底，美國44條主要汽車生產線僅7條為電動車專用生產線。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：ICCT報告

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