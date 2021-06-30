經濟復甦是假象？巴菲特示警災難未結束

隨著疫苗接種率提高，美國疫情趨緩，經濟開始全面復甦，「股神」巴菲特（Warren Buffett）受訪時回首過去一年的經歷，直說疫情對企業造成的經濟影響極不平衡，小企業損失慘重，大企業卻毫髮無傷，同時，他也警告新冠疫情的不可預測性仍相當高，大流行還沒有結束。

CNBC報導，美國疫情從去年3月開始爆發，規模高達20兆美元的經濟活動出現停滯，對所有人造成致命打擊，數以千計的小企業被迫倒閉，顧客反而轉向電商巨頭與大型零售商，數據顯示，去年第2季GDP大幅萎縮31.4%，是1930年代經濟大蕭條後從未出現過的數字。

巴菲特接受採訪時表示，「絕大多數的大型公司表現良好，但小企業卻受到嚴重傷害，然而就不可預測性而言，這一切都還沒結束，這並不是誰做錯什麼，只是這會摧毀各行各業的希望。」

報導指出，美國已有超過60萬人死於新冠肺炎，目前各國正致力對付變種病毒，但Delta病毒已在92個國家地區出現，預計成為全球的主要流行的新冠肺炎病毒株。

巴菲特也提出警告，未來再出現大流行的機會仍相當高，「我認為會有另一場大流行發生，在我們身邊有核能、化學、生化及網路威脅，每個都潛藏著爆發可能，儘管我們能對這些事情做一些防範，但這並不是整個社會能掌握的事。」

從疫情期間學到的最大教訓，巴菲特認為是世界對於緊急情況缺乏準備，「人們實際上知道的事比他們想像中的還要少，社會很難為那些遙遠但可能會發生事情做準備，但這些事情遲早會發生。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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