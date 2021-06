莫德納研究：疫苗能對Delta病毒產生抗體

美國製藥廠莫德納(Moderna)昨(29)日宣布,莫德納疫苗能對包括Delta在內等多種變種新冠病毒產生抗體。

綜合路透社報導與莫德納發布的新聞稿,莫德納昨日宣布,在實驗室所進行的研究發現,所生產的新冠疫苗「mRNA-1273」展現出對抗Delta變種病毒的跡象,不過反應能力較對抗原始病毒株有所下降。

莫德納的這份研究是針對源自於南非的Beta病毒「B.1.351」等3種變異株、3隻源自於印度的變種病毒「B.1.617」、Delta「B.1.617.2」及Kappa「B.1.617.1」,以及分別源自於奈及利亞的Eta「B.1.525」、烏干達的「A.23.1」、安哥拉的「A.VOI.V2」等多種變種病毒所進行,主要檢測8名接種第2劑莫德納疫苗一周後的受試者血清。

結果顯示,疫苗對上述所有變種病毒都產生抗體,不過反應都不如疫苗對最初在大陸發現的初代病毒那樣強烈。

在變種病毒之間的比較,疫苗在產生抗體對抗Delta病毒方面,比對Beta病毒更有效。和原始病毒株相比,疫苗針對Beta 3隻變異株所產生的中和抗體減少了6至8倍;針對Delta與Kappa,中和抗體則減少了3.2至2.1倍。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示,「這些數據令人鼓舞」,同時也增加他們的信念,認為莫德納疫苗對於新出現的變種病毒仍具保護效力。

不過美媒CNBC評論,莫德納的研究結果雖然令人鼓舞,但是可能無法反映疫苗在真實世界對抗變種病毒的表現。

目前輝瑞/BNT疫苗已證實2劑防止因Delta引起的有症狀感染保護力為88%,不過如果只接種1劑,保護力只剩下33%;2劑AZ疫苗對Delta的保護力為60%,若只接種1劑,保護力同樣下降至33%。

(中時新聞網 吳映璠)