哈利膽敢和威廉這麼做 梅根會氣炸

7月1日是已故黛安娜王妃的60歲冥誕,威廉和哈利王子將在肯辛頓宮(Kensington Palace)為母親的雕像揭幕。儘管哈利為了妻子梅根,不惜和哥哥威廉鬧翻,但舉行儀式當天,兄弟倆仍可望把歧見暫擱一邊,以紀念這對他們來說十分重大的日子。

不過,據《太陽報》(THE SUN)和《每日郵報》(Daily Mail)報導,王室專家維克特斯(Hugo Victers)指出,雖然兩人當天會維持基本的禮貌,但因為梅根的問題卡在中間,要出現充滿感情的團聚場面是不可能的。

「我不知道在目前的情況下,他們能怎麼做,」他說,「哈利必須醒醒,看清究竟是怎麼回事,這是個很不愉快的狀況。」維克特斯認為,威廉兄弟要修好,這星期可能不是個適當時機。他強調,哈利完全在梅根的掌控下,除非他能擺脫這控制,否則他們要和好是不可能的。

維克特斯說,哈利把自己的命運和妻子相連。然而,他也指出,詆毀家人無濟於事,那是糟透了的狀況。「你得記住,哈利必須回到洛杉磯的老婆身邊。要是他開始和解,可是會被罵臭頭的,不是嗎?」

另一方面,王室歷史學者雷希(Robert Lacey)29日則說,雖然哈利準備好要承認,自己純粹是因為發脾氣而犯錯,但梅根卻堅持不讓步,至於威廉則認為,他根本沒做錯甚麼。

39歲的威廉和36歲的哈利周四將肩並肩,為母親的雕像主持揭幕儀式。但事實上,2019年3月兄弟倆就鬧翻了。據說由於傳出梅根夫婦霸凌幕僚的消息,威廉把他們趕出肯辛頓宮,結果兩人決定拆夥,退出聯合基金會,另外在白金漢宮設了新辦公室。

雷希說,或許唯一準備好認錯的,就是哈利。他表示,有朋友說,哈利並不介意和解,但梅根在這個問題上,卻堅決不肯讓步,而威廉的態度也沒有軟化。

至於威廉與哈利的父親查爾斯王儲,則不會出席前妻的雕像揭幕式。消息人士透露,查爾斯已表明,他會去蘇格蘭,當天就留給兩個兒子作主了。也因此,他們父子3人不會共聚一堂。此外,由於新冠疫情考量,出席人數大幅刪減,但主要還是把焦點放在兄弟倆身上,威廉的另一半凱特也不會出席。不過,一位王室消息人士說,威廉會趁著雕像揭幕儀式前,帶著妻子凱特,還有3名子女,私下去看黛妃的雕像。

文章來源:Prince Harry ‘can’t heal rift with William as he’s “so under Meghan Markle’s thumb” and she’d “bite his head off”‘

文章來源:Prince William and Prince Harry will not heal their rift while Duke of Sussex is ‘so under the thumb’ of wife Meghan Markle royal biographer claims

文章來源:Harry is ready to admit he made mistakes of ‘sheer temper’ to repair royal rift but William ‘doesn’t seem prepared to concede anything’ and Meghan ‘is sticking to her guns’ claims author

(中時新聞網 楊幼蘭)