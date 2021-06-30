Delta病毒強襲印尼 氧氣瓶價格飆3倍

印尼疫情嚴峻，首都雅加達的氧氣一瓶難求，價格不僅已翻倍，紅十字會也提出警訊，當地新冠病毒就像是個大災難。

由於新變種病毒株傳染力強大，加上4月齋戒月大規模群聚，經印尼政府統計，近幾日每日新增確診人數都率續創新高的超過兩萬人。

首都雅加達的醫療量能也亮起紅燈，無法再接收新冠患者患者，因此，有些病患被迫居家治療。氧氣，是必備的醫療運品之一，氧氣業者指出，目前印尼一罐氧氣桶的價格，已從平日的50美元飆漲近3倍來到140美元。

氧氣頓時變得洛陽紙貴一瓶難求，甚至連庫存也被搶完。

印尼民眾正為缺氧而心慌，但雅加達官員卻表示，目前醫院缺氧只是短暫現象，氧氣配給系統正在調整中。目前，印尼警察以及紅十字會等都加入幫忙派送氧氣至醫院，以彌補氧氣供應商物流運量不足處。

印尼包括雅加達市在內的幾個熱點疫區，能收治重症病患的空床位僅剩下7％左右。印尼政府不諱言，因為沒有管制民眾到處走動，再加上社交禁令沒有確實遵守，另外，新變種病毒株Delta傳染力強，都導致目前醫院內新冠患者人滿為患。

據悉，印尼政府正亡羊補牢，制定更嚴格的社交禁令。

印尼的紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）表示，Delta變種病毒正將印尼推向大災難中。

因此，印尼須藉由大規模打疫苗來控制疫情，但在1.8億優先注射名單中，只有1,330萬人是完全接種兩劑的。迄今，印尼政府共收到1.04億劑新冠疫苗。預計至2022年元月，約2.7億人口中，這1.8億人可先打到疫苗。

29日，印尼外交部長也宣布，日本將於7月提供200萬劑AZ疫苗。

根據最新統計，印尼新染疫為20,467人，疫歿為463例，使得染疫總數達2,156,465例，以及疫歿總數達58,024例。

（時報資訊 柳繼剛）

延伸閱讀

印度醫療量能窒息 黑市氧氣瓶喊價10級跳

印度疫情削弱全球經濟 美企逃也逃不掉

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE