BBC：混打AZ與輝瑞保護力更強

早先傳出許多國家試行混打不同種類的新冠疫苗後，愈來愈多的研究證實這種混搭接種方式效果更好。英媒指出，接種第1劑與第2劑疫苗時採用不同品牌的方式，能對疫苗的保護效日有更好的表現。在有些地方建議進行第3劑加強針，如果已施打2劑阿斯利康(AZ)疫苗，第3劑施打輝瑞疫苗，免疫的反應會更強，意味著保護效果更佳。

《英國廣播公司》(BBC)引述一項最新研究發現，以「混搭」方式接種新型冠狀病毒疫苗——即第1劑與第2劑分別接種不同品牌的疫苗，能對新冠疫情產生良好的抵抗保護。

報導說，這項「混合疫苗（Com-Cov）試驗計畫」是研究2劑輝瑞（Pfizer）、2劑阿斯利康（AstraZeneca）和兩者先後各接種一劑之間的功效差異，研究結果發現，所有配搭均效果良好，更能激發免疫系統反應。

專家表示，這一發現可能為疫苗推廣帶來更多的靈活性。

試驗計畫的結果還顯示，已經接種兩劑阿斯利康疫苗的人假如在秋季獲得推薦時再接種一劑不同品牌的疫苗作為加強針，其免疫反應可能更強。

不過，英國副首席醫療官喬納森．范塔姆教授（Prof Jonathan Van-Tam）表示，目前英國沒有理由去改變連續接種2劑同款疫苗的計畫，因為疫苗供應充足，並且正在發揮保護生命的作用。不過混打疫苗仍是將來可以考慮的事情，可以接種計畫有更大的靈活性，對疫苗不足的國家也很有用。

報導說，一些國家已經在進行混合接種。西班牙和德國正在向已經接種完第1劑阿斯利康疫苗的年輕人士提供輝瑞或者莫德納（Moderna）疫苗作為第2劑。這是在前者可能造成罕有但是嚴重的血栓而引發擔憂之後實施的計畫，而非出於有效性的考慮。

而最新的研究顯示，接種2劑不同疫苗能給予更全面保護，它會讓身體製造抗體和T細胞來消滅新冠病毒。這項為850名50歲或以上人士相隔4周接種2劑不同疫苗的混合疫苗（Com-Cov）試驗計畫，還有如下發現：

1.先接種阿斯利康之後接種輝瑞，激發的抗體和T細胞反應比先接種輝瑞之後再接種阿斯利康更強；

2.上述2種搭配在人體內激發的抗體均比接種2劑阿斯利康更高；

3.激發最高抗體反應的是接種2劑輝瑞疫苗，激發最高T細胞反應的是先接種阿斯利康然後接種輝瑞。

領頭的研究人員馬修．斯內普教授（Prof Matthew Snape）表示，這些發現並不是英國決定給人們接種2劑同款疫苗的原因，「我們已經知道2種標準的接種計畫對於重症和需入院治療的情況都非常有效，包括在相隔8至12周之間接種2劑能抵抗Delta變種。」

報導表示，因為最新的研究結果顯示混合接種疫苗計畫非常有效，英國已經準備在下個月開始進行間隔12周的混合疫苗接種試驗計畫。

文章來源：新冠疫苗：研究顯示混合接種輝瑞與阿斯利康疫苗保護效果良好

（中時新聞網 盧伯華）