美股｜那指標普再創高 Skyworks漲4.5%

經濟數據報喜，科技股持續吸引買盤進駐，美股29日（周二） 微幅上漲，那斯達克指數、標普500指數再創新高，蘋果公告樂觀的消費者信心報告之後，股價上漲逾1%，晶片股方面，超微、高通漲幅均超過2%。

道瓊指數漲9.02點或0.03%，收34,292.29點。那斯達克指數漲27.83點或0.19%，以14,528.33點作收。標普500指數漲1.19 點或0.03%，收在4,291.8點。費城半導體指數漲25.72點或0.77%，收3,348.86點。

根據標普CoreLogic Case-Shiller全美房價指數最新數據顯示，4 月房價年增狂漲 14.6%，高於 3 月份的13.3%，並創30年來新高紀錄，包含西雅圖在內的五個美國城市，出現史上最大增幅，顯示在新冠疫情以來，資金流入該市場，加上隨著美國疫苗接種率不斷上升，民眾對於住宅的需求，以及市場供應不足，都推升房價陡升情況。 普爾特房屋公司（PulteGroup） 上漲1.96% 。

半導體類股倒吃甘蔗，Skyworks和Advanced Micro Devices（超微）分別上漲4.52%和2.8%。奇異（General Electric）獲高盛評為選股的最佳選擇之後，上漲1.55%，成為工業類股漲勢主力。

美股市場近幾周不斷創下歷史新高紀錄，但漲幅相對溫和，部分策略分析師指出，根據股價平均表現以及創新高個股數量計算，市場潛在的頹勢值得注意。

Charles Schwab Investment Management主動股票策略投資長麥克馬洪（Bill McMahon）認為，現階段投資人態度傾向於觀望市場動向，所以廣度、波動度下滑、市場動能溫吞等略為惡化的情況，並不足為奇。此外，麥克馬洪也表示，股市所乘載的壓力，一部分也來自於投資人對Covid-19 Delta變種病毒株擴散的隱憂。

美國哥倫比亞特區地方法院法官 James Boasberg本周一駁回美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對臉書的反壟斷訴訟，讓臉書暫時逃過將Instagram、WhatsApp拆分出去的危機，

美國聯準會（Fed）上周針對華爾街23家大型銀行進行壓力測試，美國大型銀行全數通過今年壓力測試，這意味著銀行可恢復派發股利與回購股票。然而部分銀行雖也調升股利，但早盤漲勢回吐，對大盤造成一定壓力。

摩根士丹利（Morgan Stanley ）跳漲逾3%， 該公司28日（周一）宣布，從第三季起將季度股利從35美分提高至70美分。金融數據供應商FactSet訪調分析師後預測，該銀行今年獲利約155億美元。 此外，摩根士丹利也宣布將實施120億美元庫藏股計畫。

「女股神」Cathie Wood所掌管的方舟投資（ARK Invest）本周一向美國證券交易委員會（SEC）申請成立名為「ARK 21Shares」的比特幣ETF(美股代號：ARKB)，不甩近期比特幣等加密貨幣崩跌的市況，持續看好加密貨幣前景。

台股主要ADR：

台積電漲0.48%；聯電漲0.79％；日月光漲0.06％；中華電信漲0.02％。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜跌 3.75 點（或 1.05 %），收 351.89 美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲 1.55 點（或 1.15 %），收 136.33 美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲 4.25 點（或 0.12 %），收 3,448.14 美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜跌 16.02 點（或 0.63 %），收 2,520.37 美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜漲 2.68 點（或 1.00 %），收 271.40 美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜漲 0.47 點（或 0.09 %），收 533.50 美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜跌 7.96 點（或 1.16 %），收 680.76 美元。

阿里巴巴｜ALIBABA（BABA）｜漲 0.84 點（或 0.37 %），收 229.43 美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜跌 0.73 點（或 1.27 %），收 56.75 美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜漲 2.90 點（或 2.08 %），收 142.62 美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜漲 4.35 點（或 0.92 %），收 477.15 美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜漲 1.67 （或 0.21 %），收 801.07 美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜ 漲 1.35 點（或 0.70 %），收 192.88 美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜ 跌 0.43 點（或 0.06 %），收 703.68 美元。

美光｜Micron（MU）｜跌 0.45 點（或 0.54 %），收 82.93 美元。

超微｜AMD（AMD）｜漲 2.44 點（或 2.80 %），收 89.52 美元。

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