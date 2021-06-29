美汽油價創七年新高 今夏不會跌

美國7月3日到5日國慶周末連假估計數千萬人出遊慶祝，帶動汽油價格創近七年新高。而且種種跡象顯示，今年夏季汽油價格不會跌下來。



據美國能源情報署（EIA）資料，28日全美普通汽油每加侖平均價格3.091美元，創2014年10月中來新高。雖然較5月31日陣亡將士紀念日均價僅高2％，但較去年同期大漲42％。



追蹤汽油價格app服務商GasBuddy分析師哈恩（Patrick De Haan）說，美國經濟擺脫疫情衝擊而快速復甦，燃料需求持續攀升而推升價格，加上颶風季快到，常影響墨西哥灣區鑽探與煉油等作業而刺激油價，種種跡象顯示今年夏季汽油價不會跌下來。



去年嚴厲居家防疫措施讓汽油需求量腰斬而令價格大跌，加上疫情衝擊，許多油罐車司機被迫退休，或轉行至物流等對司機需求大增的行業。



由於美國取得油罐車司機資格相當嚴謹，因此短期很難找到足夠司機為加油站補充庫存，使加油站無法做生意。專家指愈來愈多加油站抱怨，就算不計較汽油出貨價也難以取得供應。



油價資訊服務公司（OPIS）全球能源分析部主管克洛薩（Tom Kloza）指出，目前全美各地都有加油站沒油供應的狀況。現在加油站業者首要工作是安排油罐車來補貨。他擔心7月汽油需求量上升，每天會增加約2,500次到3,000次出貨次數，但目前根本沒有足夠油罐車司機能消化如此多出貨次數的工作量。



美國汽車協會（AAA）預測，國慶周末連假期間有高達4,360萬人開車出遊，是今年來假期出遊人數最高。EIA指目前美國汽油需求量跟2019年同期一樣高，較去年底增加16％。



克洛薩說，若被壓抑的出遊需求全釋放出來，今年夏季汽油需求量可能打破2019年夏季所創的最高紀錄。他擔心民眾因害怕買不到，反而搶購較平常需求量還要多的汽油備用，令供應緊張情況惡化，重演5月輸油管商Colonial Pipeline系統因被駭客攻擊而無法運作，引發東岸地區民眾搶購汽油的恐慌。