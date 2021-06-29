長期看多 女股神要推比特幣ETF

「女股神」伍德（Cathie Wood）麾下的方舟投資公司（ARK Invest），周一（28日）向美國證券交易委員會（SEC）申請成立一檔比特幣ETF。



由於長期看多比特幣，伍德旗下的兩檔基金過去持續買進全球最大加密貨幣交易所Coinbase股票與Grayscale比特幣信託，並且高居這兩檔基金的前十大持股之一。如今伍德更尋求推出自己的比特幣ETF。



根據周一提交的文件指出，方舟與21Shares合夥、共同申請成立一檔名為ARK 21Shares比特幣ETF，如果獲得核准，其交易代號為ARKB。



方舟在文件中坦承，比特幣的劇烈波動，是它面臨的風險因素之一。該公司表示，比特幣市值與任何特定企業、政府或資產並無關連，反與比特幣網絡價值的未來預期、比特幣交易次數，及比特幣作為資產的整體使用有關。這也意味比特幣市值有一大部分是投機造成，並可能引發該貨幣波動加劇。



截至目前為止，除了ARKB，還有八檔比特幣ETF也向SEC提出上市申請。不過SEC卻一延再延，導致迄今並無任何一檔比特幣ETF獲得核准。此舉讓外界一點也不意外，因為主席詹斯勒（Gary Gensler）對該數位資產心存疑慮，他在過去曾疾呼應對加密貨幣交易所實施更多監管措施，以加強保護投資人。



伍德曾說過，比特幣應被視為平衡投資資產組合的一部分。她曾預測，若標普500企業將公司現金的1％轉換成比特幣，則該貨幣價格將可比目前增加逾4萬美元。若把轉換比重拉高到10％，比特幣價格更可激增40萬美元。



比特幣過去幾周多盤旋在34,000美元左右，周二（29日）盤中則來到35,662美元附近。受中國當局打壓、特斯拉執行長穆斯克宣布不再接受比特幣購車，以及市場過度炒作，使該數位資產從4月創下約63,000美元高點迄今已經腰斬近半。