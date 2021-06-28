分析師失算急改美股3預測 這類股恐遭拋售

高盛首席股票策略師David Kostin曾在近1個月前對於美股進行預測，認為美股年底將達到4300點，認為在低利率、就業市場逐步改善以及未大幅上揚的通膨率(美國聯準會(Fed)關注的指標為個人消費支出物價指數(PCE))，但近期美股已經接近這水準，核心PCE也創29年來新高，David Kostin近日發布報告，坦承將調整3大預測，並認為成長股恐有拋售風險。

David Kostin當時創建一個模型，主要是根據上述提到的宏觀變化進行預測，標普500指數長期以來是個上行趨勢，今年底將來到4300點，2022年3月前則是停留在4200點，2023年3月來到4450~4500點，2024年3月前來到4600~4700點，顯示投資人未來仍可獲得良好收益，儘管按照歷史標準這超出水準。然而，標普500指數已經來到預測的水準。

David Kostin最近推出一份新的研究報告指出，坦承他先前的預測是建立在一個宏觀狀態下，但假如預測的失準，包括：通膨不是暫時，收益率下降或上升超乎預期，以及拜登的企業稅沒有推出且通過。

David Kostin指出，假如通膨高於預期的確會提振銷售數據，但這會打壓企業利潤成長，基於高盛的模型顯示，只要核心消費者物價指數(CPI) 每高出預期1個百分點，標普500指數盈利增長就會提高1個百分點，淨利潤率就會下降10個基點(0.1個百分點)，在通膨溫和變化下，標普500指數每股盈餘相對於標普500指數平均預測不變。

David Kostin坦言，通膨上升可能導致Fed採取比目前預期更多的緊縮貨幣政策，升息將降低股票估值，過去標普500指數在低通膨的年化報酬率為15%，高通膨時期為9%，屆時醫療保健、能源、房地產和消費等類股表現較佳。

至於公債殖利率表現，假設美國經濟恢復速度不如預期，就算美債殖利率沒有上揚，企業盈利表現也會跟著下降，這導致標普500指數跟著下跌；但如果經濟復甦強於預期，Fed開始緊縮貨幣政策，美債殖利率陡升，這也會讓風險資產估值快速下降。

最後，也就是預期拜登加稅計畫沒有推出，雖然目前已經經過兩黨協議的拜登基建法案從2.3兆美元規模縮至1.2兆美元，但目前預算從哪裡來，以及對於企業抽稅等做法都未提出詳細內容。David Kostin警告，企業所得稅和資本利得稅若被放過，通常會助長成長股表現，但對於通訊服務、資訊技術和醫療保健等產業來說，稅率改變有相當大的影響，加上假如拜登加稅政策突然在年底襲來，科技股恐成為遭到大量拋售的對象。

（中時新聞網 呂承哲）

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